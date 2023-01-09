影／機車撞歪捷運輔大站標誌桿 34歲工程師頭部重創殞命

新北市新莊區昨天深夜11時許發生死亡車禍，1名34歲李姓男子騎乘機車沿中正路往三重方向直行，靠近捷運輔大站時不明原因逐漸往右偏行，直接衝上人行道撞擊捷運標誌桿，頭部重創送醫不治，事故原因尚待調查釐清。

據了解，李姓工程師昨天利用休假日自北市萬華住處，騎機車到桃園迴龍地區拜訪朋友，回程路過新莊區準備返家。

監視器拍到他原本騎機車正常直行，當時路上車不多，他並未與其他車輛擦撞，卻突然往右偏衝上輔大站3號出口前方人行道。後方車輛目擊者也說，「看他就這樣直直騎，然後往右偏就撞上去了」。