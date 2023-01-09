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影／機車撞歪捷運輔大站標誌桿 34歲工程師頭部重創殞命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天深夜11時許發生死亡車禍，1名34歲李姓男子騎乘機車沿中正路往三重方向直行，靠近捷運輔大站時不明原因逐漸往右偏行，直接衝上人行道撞擊捷運標誌桿，頭部重創送醫不治，事故原因尚待調查釐清。

據了解，李姓工程師昨天利用休假日自北市萬華住處，騎機車到桃園迴龍地區拜訪朋友，回程路過新莊區準備返家。

監視器拍到他原本騎機車正常直行，當時路上車不多，他並未與其他車輛擦撞，卻突然往右偏衝上輔大站3號出口前方人行道。後方車輛目擊者也說，「看他就這樣直直騎，然後往右偏就撞上去了」。

李男的機車不偏不倚直接撞上捷運標誌桿，巨大撞擊力把號誌桿撞到彎折傾斜，機車嚴重損毀，他頭部重創倒地鮮血直流，救護車獲報趕抵時，已經沒有呼吸心跳，立即實施CPR並緊急送往板橋亞東醫院救治，不幸於凌晨0時49分宣告不治，抽血化驗的酒精值0。車禍發生原因仍待調查釐清。

李姓工程師騎乘機車，衝上捷運輔大站3號出口前方人行道，機車撞上標誌桿，騎士頭部重創送醫不治。記者林昭彰／翻攝
李姓工程師騎乘機車，衝上捷運輔大站3號出口前方人行道，機車撞上標誌桿，騎士頭部重創送醫不治。記者林昭彰／翻攝
李姓工程師的機車，高速撞上捷運標誌桿，車輛嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
李姓工程師的機車，高速撞上捷運標誌桿，車輛嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
李姓工程師騎乘機車，原本沿中正路直行，卻不明原因往右偏移，衝上捷運輔大站3號出口前方人行道撞上標誌桿。記者林昭彰／翻攝
李姓工程師騎乘機車，原本沿中正路直行，卻不明原因往右偏移，衝上捷運輔大站3號出口前方人行道撞上標誌桿。記者林昭彰／翻攝

人行道 捷運

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