影／桃園男遇警攔檢拔腿狂奔遭壓制 留車上朋友一臉矇

桃園市一輛轎車昨晚行經桃園區中華路，遭警方攔檢酒測，一車4人接受詢問時，後座一男子卻突然下車狂奔，很快被員警攔下壓制，嚇壞眾人；警方查出男子是竊盜通緝犯，向車內友人說明、安撫後，依法解送歸案。

桃園警分局埔子派出所員警昨晚11時40分許，在桃園區中華路執設置攔檢點攔檢查察，取締酒駕，在攔查其中一輛乘坐4人的轎車時，後座一名男子下車拔腿狂奔，但跑不到30公尺便被員警強制攔下並壓制。

警方後來查出，這名落跑的陳姓男子（19歲）涉及竊盜案件，日前被判拘役15天，卻未到案執行，遭桃園地檢署發布通緝中，全案依法解送歸案。

事發時車上朋友一開始搞不清楚狀況，向員警表示，只是幾個朋友下班相約要聚一聚，也都依員警指示停車受檢，沒想到陳男卻突然下車狂奔，「真的嚇矇了」，不過經警方解釋後便釋然了。