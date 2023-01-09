板橋男不爽他拒幫討債 深夜狂按鈴叫「說清楚」反被砸爛車

19歲鄒姓男子不滿25歲王姓男子拒絕幫忙討債，今天凌晨2點多跟友人開車前往王板橋住處理論，狂按門鈴叫罵，驚醒王後約地點談判，但鄒見對方來了6人2車，心虛逃逸卻失控撞車棄車跑掉，王等人見車內無人，掏出棍棒氣憤砸車離去。警方獲報，將砸車6人帶返所偵辦。

警方調查，鄒、王是舊識，因鄒不爽王稱「明天要上班」拒絕幫忙討債，今天凌晨2點多，跟21歲辜姓友人開車至對方板橋金華路住處理論。王跟小孩子深夜在睡夢中被門鈴、叫罵聲吵醒，火大之下，找來21歲王姓友人等人，跟鄒約在板橋中正路與金華街口碰面「說清楚」。

鄒因沒有駕照，對車子性能不熟悉，到了約定地點險些擦撞王車，又見對方2車6人人多勢眾，心虛跳回車上逃走。王等人開車追，雙方3車在板橋大馬路上競逐，最終鄒的轎車爆胎，撞上路邊轎車後，發現車子無法發動，棄車步行逃逸。王趕抵，見車上無人，一夥6人持棍棒砸車洩憤離去。