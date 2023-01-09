影／竹市警查獲職業賭場現場震撼 連大黑狗也嚇得想跑

年節將近，為守護治安及民眾財產，竹市警透過「清源專案2.0」清查轄區治安死角，發現新竹縣市交界一處停車場內鐵皮屋白天門可羅雀，晚上卻有車輛異常進出，疑似為賭場。警方蒐證後8日深夜出擊，破門時場面震撼，連半人高的大黑狗，都嚇得像要跳窗逃離，除將賭客及賭場人員查獲，也扣得近百萬賭金。

警方指出，該賭場為躲避警方查緝，除戶外空間監視器密布，人員分工也甚為嚴密。除莊家外，分別還有專人負責發牌、叫水以及伙食供應。有時晚間氣溫低冷，為避免天寒打壞賭客興致，賭場甚至還準備一大鍋薑母鴨供賭客取暖食用。

警方掌握情資，經聲請搜索票，8日深夜出擊，攻堅時，執勤員警為閃避密布的監視器還匍匐前進，等靠近大門時一擁而上，以迅雷不及掩耳的速度破門而入。屋內一名通緝犯甚至妄想從天花板輕鋼架逃跑，但遭破門而入的員警一把揪下，共查獲3名賭場人員及8名賭客，起獲數天九牌賭具、點鈔機、監視器等物，現場賭金近百萬．全案依賭博罪嫌移送法辦。

新竹市警察局第二分局表示，重要節日安全維護工作期間，將強勢執行「清源專案2.0」深入清查治安死角，針對可疑犯罪徵候處所週邊建立友善通報網，以淨化轄區治安，讓民眾安心過好年。