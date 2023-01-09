高雄長髮正妹整串鑰匙掉水溝 與警譜出60秒「烤肉」趣

高雄17歲于姓長髮少女，前晚逛賣場，手上抱了一些物品，手忙腳亂下，手中一長串鑰匙，不偏不倚地掉進水溝中，報警求助；警方見水溝太深，靈機一動，請于到賣場買烤肉夾，輕鬆從水溝中夾起鑰匙，讓于女綻放笑顏。

三民二分局警員董志睿、戴雅琪，前晚9時許，擔服巡邏勤務時，接獲女子報案，指鑰匙掉落在大昌二路上賣場前水溝孔洞內，請求警方協助。

警方趕抵，見報案的是一名17歲于姓長髮正妹，于女神情惶恐不安，指自己該從賣場走出，因手上抱了太多東西，手忙腳亂下，不小心將包含住家及機車的一整串鑰匙掉落，鑰匙不偏不倚地掉進水溝裡。