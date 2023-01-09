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高雄長髮正妹整串鑰匙掉水溝 與警譜出60秒「烤肉」趣
高雄17歲于姓長髮少女，前晚逛賣場，手上抱了一些物品，手忙腳亂下，手中一長串鑰匙，不偏不倚地掉進水溝中，報警求助；警方見水溝太深，靈機一動，請于到賣場買烤肉夾，輕鬆從水溝中夾起鑰匙，讓于女綻放笑顏。
三民二分局警員董志睿、戴雅琪，前晚9時許，擔服巡邏勤務時，接獲女子報案，指鑰匙掉落在大昌二路上賣場前水溝孔洞內，請求警方協助。
警方趕抵，見報案的是一名17歲于姓長髮正妹，于女神情惶恐不安，指自己該從賣場走出，因手上抱了太多東西，手忙腳亂下，不小心將包含住家及機車的一整串鑰匙掉落，鑰匙不偏不倚地掉進水溝裡。
男警董志睿趴在地上將水溝蓋搬起，用手電筒一照，看見于女的鑰匙泡在水溝裡，但因水溝高度太深，徒手無法勾取，故靈機一動，請于先至賣場買烤肉夾，接著用夾子輕鬆夾起泡在水溝中的鑰匙，讓于大大鬆了一口氣，感謝警方幫忙，高興地直說終於可以回家了。
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