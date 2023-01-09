影／大重機改管聲激似工地打石機 警東區稽查抓5違規車
台中市警方近期接獲檢舉，東區旱溪一帶有噪音車出沒，監警環前天聯合稽查，查獲4輛不合格、1輛改裝車，開罰超過1萬元，經統計去年已執行12場聯合稽查，查獲不合格噪音車達102件，提醒民眾切勿改裝車輛製造噪音擾人。
第三警分局表示，近期接獲民眾反映後，7日晚間會同環保局、監理站等單位，在東區自由路、旱溪東、西路周邊執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，針對檢測結果噪音分貝超標、二次改裝的車輛開罰，其中4輛不合格、1輛二次改裝車。
警方指出，有一輛改管不合格的大重機，改裝後的聲音，就像工地打石機，頻繁的噪音音頻會影響市民的居住品質，前晚對5輛違規車，開罰10200元，後續要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。
第三警分局統計，去年執行聯合稽查12場，攔查檢驗不合格之噪音車輛有102件，分局所轄外勤單位，執勤時所通報的疑似非法改裝噪音車輛，達1136件，持續打擊非法噪音車，也呼籲若非法改裝車體、電氣設備等，可依違反道交條例，開罰2400元至9600元。
分局長楊川表示，警方今年仍將持續與環保、監理機關以不定時、不定點執行聯合稽查工作，全面打擊非法噪音車，還給市民寧靜環境、維護用路人安全。
另外，「112年加強重要節日安全維護工作」從今年1月1日0時起至1月30日24時止，共計30日，分局動員所有警力，結合義警、民防、義交、志工及守望相助隊等五大協勤民力，為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大主軸任務做好準備，對於春節期間易壅塞路段，加強交通疏導及管制工作，針對轄區易肇事路段、易飲酒場所，提升執法強度，嚴格取締酒後駕車，以有效降低事故的發生，讓民眾有平安順遂的春節假期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言