影／大重機改管聲激似工地打石機 警東區稽查抓5違規車

台中市警方近期接獲檢舉，東區旱溪一帶有噪音車出沒，監警環前天聯合稽查，查獲4輛不合格、1輛改裝車，開罰超過1萬元，經統計去年已執行12場聯合稽查，查獲不合格噪音車達102件，提醒民眾切勿改裝車輛製造噪音擾人。

第三警分局表示，近期接獲民眾反映後，7日晚間會同環保局、監理站等單位，在東區自由路、旱溪東、西路周邊執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，針對檢測結果噪音分貝超標、二次改裝的車輛開罰，其中4輛不合格、1輛二次改裝車。

警方指出，有一輛改管不合格的大重機，改裝後的聲音，就像工地打石機，頻繁的噪音音頻會影響市民的居住品質，前晚對5輛違規車，開罰10200元，後續要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

第三警分局統計，去年執行聯合稽查12場，攔查檢驗不合格之噪音車輛有102件，分局所轄外勤單位，執勤時所通報的疑似非法改裝噪音車輛，達1136件，持續打擊非法噪音車，也呼籲若非法改裝車體、電氣設備等，可依違反道交條例，開罰2400元至9600元。

分局長楊川表示，警方今年仍將持續與環保、監理機關以不定時、不定點執行聯合稽查工作，全面打擊非法噪音車，還給市民寧靜環境、維護用路人安全。