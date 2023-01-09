高雄賊竊機車置物箱 被害人報案警一眼認出「又是他」
高雄73歲郭姓老婦人日前將機車放在鳳山區大德街，發現放在機車置物箱的皮夾失竊，損失400元。警方調監視器追查，發現竊賊鬼祟身影，認出是4個月前偷機車置物箱的慣竊向姓男子所為，循線通知到案送辦。
鳳山警分局五甲派出所警方，5日接獲郭姓老婦人報案，稱自己停在大德街上的機車，遭竊賊翻開機車置物箱，裝有400元現金的皮夾、鞋袋及一個布包包不翼而飛。
警方調閱監視器追查，發現身著黑外套、橘上衣及藍長褲的男子，在當天凌晨2時左右，形跡鬼祟，偷竊後站在機車旁挑揀手上物品。
警方竊賊身影，認出是去年10月曾以同樣手法竊取置物箱財物遭逮的41歲向姓男子，隔天通知向到案說明；向坦承缺錢花用，心生歹念翻找未上鎖的機車置物箱，得手400元已花完；警詢後，依竊盜罪嫌函送法辦。
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