高雄賊竊機車置物箱 被害人報案警一眼認出「又是他」

高雄73歲郭姓老婦人日前將機車放在鳳山區大德街，發現放在機車置物箱的皮夾失竊，損失400元。警方調監視器追查，發現竊賊鬼祟身影，認出是4個月前偷機車置物箱的慣竊向姓男子所為，循線通知到案送辦。

鳳山警分局五甲派出所警方，5日接獲郭姓老婦人報案，稱自己停在大德街上的機車，遭竊賊翻開機車置物箱，裝有400元現金的皮夾、鞋袋及一個布包包不翼而飛。

警方調閱監視器追查，發現身著黑外套、橘上衣及藍長褲的男子，在當天凌晨2時左右，形跡鬼祟，偷竊後站在機車旁挑揀手上物品。