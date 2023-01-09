停車糾紛嗆要開槍挨告 他辯稱開玩笑「是兒子的BB槍」

高雄楊姓男子曾因停車糾紛犯下傷害罪，遭判3個月徒刑；未料去年又因停車就糾紛與他人發生爭執，還恐嚇對方「要拿槍來打你們」，事後對方提告，楊男竟辯稱是開玩笑，還說槍是兒子的BB槍，被地院依恐嚇危害安全罪，處拘役25天。

判決指出，楊男去年4月28日晚上9時30分許，在楠梓區，因停放機車問題與他人發生爭執，楊竟恫嚇說，「你們不要走，要拿槍來打你們」，讓對方心生畏懼，向楠梓分局報案。

警方循線找到楊男，他矢口否認有恐嚇犯行，還辯稱，當時被挑釁、在生氣，才說要拿槍來打，但是只兒子的BB槍，是在開玩笑。

檢方認為，即使楊男所指是BB槍，被攻擊也可能造成疼痛或受傷，會讓人感到恐懼也屬合理，更認為楊的辯詞，是卸責之詞，不足採信，因此將他依恐嚇罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官也認為槍枝、彈藥等物，客觀屬對人生命身體具有高度危害性的物品，若向他人說用槍枝攻擊，對社會上也寓含高度危害之意；此外依據，雙方爭執時監視器畫面，難認楊男是在開玩笑。