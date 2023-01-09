聽新聞
test
0:00 / 0:00
壞榜樣！47歲父親藉3歲幼子掩護 逛商場偷公仔
47歲謝姓男子平喜好玩具公仔，昨天下午帶著3歲兒子到中華西路大型二手商品商場，涉嫌行竊商品架上5件玩具公仔未結帳逕自離開，謝得手後食髓知味，昨晚獨自到同一商場偷取另5件公仔，被警方查獲後依竊盜罪嫌法辦。
警方調查，謝男於8日下午2點多帶同幼兒，一同至中華西路二手商品大型商場閒逛，期間逛看各項商品，並將零式鋼彈等5件玩具公仔放入購物籃內，且走至孩子前蹲下，藉其身形遮掩將購物籃內公仔放入自己所攜行背包內，後續再若無其事與孩子牽手走出商場而行竊得逞。
在員警獲報前往商場調閱監視器且鎖定竊嫌衣著特徵時，昨晚6點多竟發現謝又獨自一人出現在商場內，且以相同手法行竊準備離開，馬上為員警於門口處攔下，當場起獲查扣其甫行竊5件玩具公仔。謝一個下午及晚上所行竊10件玩具公仔，共價值7000元，員警調查後發還店家領回，謝依涉嫌竊盜罪嫌法辦。
台南市警二分局表示，年關將屆，人潮眾多之商場、金流出入較大金融機構等，員警加強巡邏密度，嚴防各類案件發生；也提醒各類店家或民眾於人潮較多時段及處所，應多加注意防竊防扒警覺，如有發現可疑的人，可立即聯繫警方到場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言