壞榜樣！47歲父親藉3歲幼子掩護 逛商場偷公仔

47歲謝姓男子平喜好玩具公仔，昨天下午帶著3歲兒子到中華西路大型二手商品商場，涉嫌行竊商品架上5件玩具公仔未結帳逕自離開，謝得手後食髓知味，昨晚獨自到同一商場偷取另5件公仔，被警方查獲後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，謝男於8日下午2點多帶同幼兒，一同至中華西路二手商品大型商場閒逛，期間逛看各項商品，並將零式鋼彈等5件玩具公仔放入購物籃內，且走至孩子前蹲下，藉其身形遮掩將購物籃內公仔放入自己所攜行背包內，後續再若無其事與孩子牽手走出商場而行竊得逞。

在員警獲報前往商場調閱監視器且鎖定竊嫌衣著特徵時，昨晚6點多竟發現謝又獨自一人出現在商場內，且以相同手法行竊準備離開，馬上為員警於門口處攔下，當場起獲查扣其甫行竊5件玩具公仔。謝一個下午及晚上所行竊10件玩具公仔，共價值7000元，員警調查後發還店家領回，謝依涉嫌竊盜罪嫌法辦。