男卡戒疼急衝派出所求助 關嶺消防隊員1分鐘解套

台南市白河區32歲陳男因戒指卡住手指疼痛難耐，今凌晨3點多騎著腳踏車來到派出所求助警員，最後由消防隊員接手後以戰術剪刀1分鐘剪開，化解這驚魂夜。

陳男當時匆忙來到關嶺派出所報案，稱戒指卡住手指腫脹疼痛很不舒服，但警員無破壞工具愛莫能助，轉而求助關嶺消防分隊。

消防隊員接受處理，發現其左手無名指卡戒部位，已有腫脹發紫現象，評估後使用戰術剪刀，以不二度傷害腫脹部位前提，不到1分鐘順勢剪開2處缺口，順利取下戒指讓民眾鬆了一口氣，離開前頻頻感謝消防員幫忙。