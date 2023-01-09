快訊

投書／新自由主義讓「英國正在變窮國」 台灣恐成另一個英國

男卡戒疼急衝派出所求助 關嶺消防隊員1分鐘解套

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南白河區32歲陳男因戒指卡住手指疼痛難耐，今凌晨3點多騎著腳踏車來到派出所求助警員，最後由消防隊員接手後以戰術剪刀1分鐘剪開，化解這驚魂夜。

陳男當時匆忙來到關嶺派出所報案，稱戒指卡住手指腫脹疼痛很不舒服，但警員無破壞工具愛莫能助，轉而求助關嶺消防分隊。

消防隊員接受處理，發現其左手無名指卡戒部位，已有腫脹發紫現象，評估後使用戰術剪刀，以不二度傷害腫脹部位前提，不到1分鐘順勢剪開2處缺口，順利取下戒指讓民眾鬆了一口氣，離開前頻頻感謝消防員幫忙。

台南市政府消防局第一大隊大隊長石家源說，民眾如手鐲、戒子等飾品無法取下疼痛時，應以冰敷減輕腫脹、再尋找專業人員協助，千萬不要強行摘下，避免釀成更大傷害。。

男子戒子卡住疼痛急衝派出所求助，經消防隊員接手1分鐘解套。記者謝進盛／翻攝
男子戒子卡住疼痛急衝派出所求助，經消防隊員接手1分鐘解套。記者謝進盛／翻攝
男子戒子卡住疼痛急衝派出所求助，經消防隊員接手1分鐘解套。記者謝進盛／翻攝
男子戒子卡住疼痛急衝派出所求助，經消防隊員接手1分鐘解套。記者謝進盛／翻攝
男子戒子卡住疼痛急衝派出所求助，經消防隊員接手1分鐘解套。記者謝進盛／翻攝
男子戒子卡住疼痛急衝派出所求助，經消防隊員接手1分鐘解套。記者謝進盛／翻攝

戒指 台南 白河

延伸閱讀

影／新莊便當店火警 樓上公寓三代同堂5人受困

彰化孵蛋場疑保暖器走火 剛出生30隻小雞葬身惡火

4人奇蹟生還！特斯拉衝破加州沿海公路圍欄、墜76公尺懸崖成「廢鐵」

台南善化凌晨民宅濃煙 7人急逃生被救出1不適

相關新聞

惡浪擊破澎湖客船「海洋之星」船艙半沈 海巡馳援救起4人

船齡20年的澎湖「海洋之星8號」載客船昨午4點許在目斗嶼西北16浬海域沈沒，澎湖海巡隊獲報，派兩艘巡防艇前往搜救，也通報...

高雄賊竊機車置物箱 被害人報案警一眼認出「又是他」

高雄73歲郭姓老婦人日前將機車放在鳳山區大德街，發現放在機車置物箱的皮夾失竊，損失400元。警方調監視器追查，發現竊賊鬼...

囂張！光天化日聚眾賭博 警帶回負責人和14名賭客

屏東警分局日前接獲線報，新園鄉仙吉村店口路田園邊疑有聚賭情況，經連日探訪蒐證，警方持法院搜索票，出動大批警力突擊，當場查...

台南新營鬧區透天厝火警 頂樓火光濃煙竄

台南市新營區復興路今上午發生火警，一棟2樓加蓋透天厝頂樓竄出濃煙，還波及至隔壁間，幸未傳出人員受困，火勢在約半小時撲滅，...

停車糾紛嗆要開槍挨告 他辯稱開玩笑「是兒子的BB槍」

高雄楊姓男子曾因停車糾紛犯下傷害罪，遭判3個月徒刑；未料去年又因停車就糾紛與他人發生爭執，還恐嚇對方「要拿槍來打你們」，...

壞榜樣！47歲父親藉3歲幼子掩護 逛商場偷公仔

47歲謝姓男子平喜好玩具公仔，昨天下午帶著3歲兒子到中華西路大型二手商品商場，涉嫌行竊商品架上5件玩具公仔未結帳逕自離開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。