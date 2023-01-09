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惡浪擊破澎湖客船「海洋之星」船艙半沈 海巡馳援救起4人
船齡20年的澎湖「海洋之星8號」載客船昨午4點許在目斗嶼西北16浬海域沈沒，澎湖海巡隊獲報，派兩艘巡防艇前往搜救，也通報在澎湖海域的安平艦前往，並自台中消泉崗機場出動空偵機搜尋，所幸平安救回船上4人。
海洋之星8日昨早6點從高雄興達港出海，下午航行到澎湖目斗嶼附近海域時遇難。海巡署第13巡防區指揮部許接獲黃姓男子報案，船隻因海象不佳被惡浪拍打進水，抽水馬達抽取不及快沈沒，巡防區馬上通第八（澎湖）海巡隊派艇搜救，另申請空偵機搜尋。
空偵機約於5點43分抵達澎湖目斗嶼西北16浬，發現船隻擊發的高空信號彈，前往救援3539艇稍後也發現另一枚高空信號彈，扺現場時「海洋之星8號」已經半沈，但船員不見蹤影，隨後安平艦使用探照燈及熱顯像儀器發現4個救生衣反光，即指引3539及10087巡防艇救援，順利將4名船員救起。
獲救的4人包括船長黄炳蒼、2名台灣船員、1名越南籍船員，4人由海巡艇載回馬公港，再轉送三軍總醫院澎湖分院就醫。黃姓船長表示，因海象不佳，大浪將駕駛室三面玻璃擊破，海浪灌入機艙，導致引擎熄火失去動力，船隻逐漸沈沒，他們穿救生衣及救生圈逃生，並擊發4顆信號彈求救。
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