惡浪擊破澎湖客船「海洋之星」船艙半沈 海巡馳援救起4人

船齡20年的澎湖「海洋之星8號」載客船昨午4點許在目斗嶼西北16浬海域沈沒，澎湖海巡隊獲報，派兩艘巡防艇前往搜救，也通報在澎湖海域的安平艦前往，並自台中消泉崗機場出動空偵機搜尋，所幸平安救回船上4人。

海洋之星8日昨早6點從高雄興達港出海，下午航行到澎湖目斗嶼附近海域時遇難。海巡署第13巡防區指揮部許接獲黃姓男子報案，船隻因海象不佳被惡浪拍打進水，抽水馬達抽取不及快沈沒，巡防區馬上通第八（澎湖）海巡隊派艇搜救，另申請空偵機搜尋。

空偵機約於5點43分抵達澎湖目斗嶼西北16浬，發現船隻擊發的高空信號彈，前往救援3539艇稍後也發現另一枚高空信號彈，扺現場時「海洋之星8號」已經半沈，但船員不見蹤影，隨後安平艦使用探照燈及熱顯像儀器發現4個救生衣反光，即指引3539及10087巡防艇救援，順利將4名船員救起。