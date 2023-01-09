疑遇亂流 飛行傘教練墜地重傷

飛行傘玩家劉姓男子降落時疑遇亂流，從高處失控墜地，傷勢嚴重轉送台中榮總救治。圖／讀者提供 飛行傘教練劉姓男子昨下午在南投縣埔里鎮虎頭山玩飛行傘，疑因降落時遇亂流失控，從高處重摔墜地，頭、胸部受重創，警消到場時已昏迷，緊急送往台中榮總埔里分院，因傷勢嚴重，轉送台中榮總搶救，出事原因仍待調查釐清。

據了解，劉男年約五十歲，從事飛行傘運動逾廿年，飛行經驗豐富，不僅具備單獨操傘飛行能力，也在埔里當地擔任教練工作。昨天他按例在虎頭山玩飛行傘，原定降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮，卻在降落時發生墜地意外。

昨天下午二時許，劉男操傘準備降落，疑似遭遇亂流，傘具出現單側凹陷的「夾翼」現象，從逾三樓高處失控，如「打陀螺」般旋轉往下掉，墜落在飛行場草皮前入口的柏油路面上，傘具掛在一旁樹上，民眾發現通報一一九。

警消到場劉男已昏迷，被送往台中榮總埔里分院急救，因傷勢嚴重，家屬再轉送台中榮總治療。中榮說，傷者插管後仍陷深度昏迷，且有嚴重腦震盪，腦部神經受損嚴重，已送神經加護病房，需進一步做電腦斷層。

現場目擊玩家說，虎頭山昨天氣睛朗，氣流大致穩定，但空中氣流多變，無法確定當下狀況；警方表示，究竟是天候氣流、飛行設備或操作應變不當釀禍，已通報縣府及相關主管機關進一步調查。

南投縣近十年來已有六起飛行傘嚴重傷亡事故，前年十二月一名資深玩家在仁愛東眼山區疑遇亂流，迫降失敗摔死；二○二○年一名日籍玩家疑操作不當，人傘分離墜地亡；二○一八年也是玩家降落遇側風失控墜地，送醫不治。

二○一六年一名學員起飛時遭遇亂流失控摔落，頭部著地頭盔碎裂，腦漿外溢死亡；二○一五年一名飛行傘教練飛行途中氣流不足，迫降溪床時疑卡到鋼纜，傘繩割斷，墜地而亡。