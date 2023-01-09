高雄武館格鬥賽 選手昏迷送加護

高雄左營區一家武館前天舉辦格鬥比賽，廿九歲林姓男子被對手擊中倒地，事後昏迷，送醫住進加護病房，有生命危險；舉辦比賽的邱男指選手事先已簽署「免責切結書」，場地負責人陳男則說不會規避責任。警方說，林男家屬尚未提告，先蒐集證據，若比賽導致重傷或死亡，會依法究辦。

新北市新店區一間拳擊館去年七月卅日舉辦「拳擊友誼賽」，也發生選手頭部遭對手勾拳重擊腦死，搶救後拔管，對手涉過失致死罪送辦。律師認為，即便簽立切結書，若超出比賽規則，動手一方仍不見得免責，若契約違反善良風俗也可能無效，傷者得請求損害賠償。

警方調查，該武館由廿二歲陳男經營，以日租一萬元租給十九歲邱姓男子，去年十二月十四日、今年一月七日舉辦拳擊、踢拳及綜合格鬥比賽，門票一千元，另有早鳥票八百元。

林男前天參加拳擊格鬥賽，和廿五歲白姓男子對打，過程中被白正面打倒在地，當時裁判趨前和林說話；賽完後林突狀況不佳，現場救護人員送上擔架時已失去意識，送醫住進加護病房。

據了解，該場比賽約五十人觀看，門票收入三萬餘元；林男非第一次參加格鬥賽，賽前曾簽署「若比賽受傷、放棄究責，若發生意外，主辦者不承擔責任」的免責切結書。陳男到案後發聲明，對選手發生意外深感難過，若有相關責任不逃避。

林男母親說，不知兒子參加這種比賽，先照顧兒子，暫未提告訴；警方說，林若受重傷害或致死，包含對手、場地負責人等恐都有刑責，將約談白男釐清案情。

律師洪永志說，切結書只是讓雙方同意在合於規則下比賽，範圍內受的傷自負後果，但若逾越規則釀傷，主觀上有故意傷害意圖，即便簽立切結書，仍可提告。

另免責聲明即便寫上「打死不算數」、「生死自負」等，此類聲明恐有違反法令善良風俗疑慮，即便雙方畫押簽名，契約仍屬無效，可請求民事損害賠償。