6旬婦人登大凍山踩空骨折 南消上山6小時輪流背負脫險

自來彰化的6旬婦人今上午隨團登台南大凍山時，不慎踩空跌倒造成右腳閉鎖性骨折無法行走，台南市消防局獲報後上山救人，隊員歷經6小時輪流背負婦人至山下送醫脫險，完成這趟不可能的任務。

台南市消防局是在今上午11點半獲報該婦人隨團登山行走於台南市與嘉義縣大凍山系茶園稜線，不慎踩空跌倒而造成右腳閉鎖性骨折無法行走，緊急調派東原消防分隊上山救人。

這次任務由分隊長陳中和帶領隊員陳國淵、 林泰志、廖啟任吉、役男郭柏林攜帶救援救護裝備與義消分隊長陳凱倫、副分隊長鄭仁棠、幹事張加宗、 隊員陳國華、鄭達發等人前往救援，陳中和表示，這段跨越臺南市與嘉義縣山區稜線，常有山友及登山團隊前來朝聖，屬未開發路段，山路崎嶇難行，一不小心，容易滑落山谷，意外頻傳。

眾人克服山徑險峻，順利接觸受傷的陳女，初步包紮止血及固定，因無法以長背板搬運式，而採用輪流背負方式護送。險峻山路累翻了救援人員，沿線寬度不到50公分，陡峭崎嶇，救援人員歷經6小時順利護送下山，由救護車送柳營奇美醫院診治。

第一救災救護大隊大隊長石家源也呼籲，登山務必先做好準備，注意事項如氣候、衣物保暖、燈光、食物、飲水與經驗豐富的嚮導，更要團進團出，互相照顧，切勿落單而行，若遇危險待援，善用119App定位求救。