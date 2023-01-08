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高雄婦轎車違停遭開單 警問生日她竟Call Out問人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄謝姓女車主，車子違停鳳山區一處路口，巡邏警網趨前開單，請她報出出生年月日及住址，她不僅地址答不出，還Call Out問友人她生日幾號，警直斥太誇張，後比對謝報的資料，發現本尊和照片不像，查出她原來是通緝犯。

鳳山警分局文山派出所警員江裕農、徐浚騰，5日晚上10時許，巡邏行經文衡路與文雅東街口，發現69歲的謝姓婦人將轎車違停在轉角路口，趨前開單告發。

警方問謝婦年籍資料，謝婦報了一個人，警方比對照片，對謝說「這個人和你長得不像喔，你到底是誰」，謝強調「我就是啊」，警方要求她口罩拉下，一看「根本就不像，你是誰」，地址也講不出來。

警方當下要求謝報出生年月日，謝拿起電話打給朋友問她生日，警方斥責「你太誇張了，你跑不掉了啦」，謝哀求「警察先生麥安捏」，警方接過電話，才知謝婦Call Out的友人是她報的本尊。

警方告誡謝婦：「你到底是誰，給你一個機會」，謝最後乖乖報出真實身分，警方查出謝婦原來是逃了4年的偽造文書案通緝犯，直接將她上銬逮捕，解送高雄地檢署歸案。

高雄謝姓婦人因轎車違停遭警方開單，警方問生日她竟Call Out問友人，最後被警方查出是偽造文書通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人因轎車違停遭警方開單，警方問生日她竟Call Out問友人，最後被警方查出是偽造文書通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人轎車違停，警方開單告發，卻亂報資料，連生日都去電問友人，最後遭警拆穿是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人轎車違停，警方開單告發，卻亂報資料，連生日都去電問友人，最後遭警拆穿是通緝犯。記者石秀華／翻攝

違停 通緝 偽造文書

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