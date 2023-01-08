北市金融機構助防詐 111年攔阻891件金額逾6億元

農曆年節將至，台北市警察局刑事警察大隊今天表示，台北市金融機構致力協助防詐，去年協助成功攔阻詐騙案達891件、攔阻金額達新台幣6億1000多萬元，預防詐騙工作成果斐然。

北市刑大今天發布新聞稿指出，為強化轄內各金融機構等財物匯集處所安全，6日邀請中央銀行、台北市財政局、各金融機構及金銀珠寶商業同業工會等30多個單位共同參與金融機構安全維護督導協調會報第75次會議，並由台北市警察局長楊源明主持。

會中，警方以案例分析方式，宣導各業者支持並配合強化自我防衛措施，並感謝中國信託、台北富邦銀行、國泰世華銀行等北市金融機構致力防詐，去年協助成功攔阻詐騙案達891件、攔阻金額達新台幣6億1000多萬元，預防詐騙工作成果斐然。

農曆年節將至，市刑大表示，民眾使用現金量遽增，金融機構、珠寶銀樓等財物匯集處所現金交易頻繁，易遭歹徒伺機行搶、偷（扒）竊，為維護民眾存（提）款安全，市警局提供護鈔服務，市民若要提領大筆現金，都可依需求直接或透過金融機構向警局申請護鈔。

楊源明指出，民眾提領鉅款騎乘交通工具應慎選停放地點，降低財物遭搶、竊風險；前往各百貨公司、傳統市場、夜市逛街購物、廟宇上香祈福或風景區遊玩時，要多注意自身財物的安全，注意錢財不要露白。