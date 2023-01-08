快訊

賴清德與黨員座談 嘉縣國嘉隊與黃家班內鬨搬上檯面

北市金融機構助防詐 111年攔阻891件金額逾6億元

中央社／ 台北8日電

農曆年節將至，台北市警察局刑事警察大隊今天表示，台北市金融機構致力協助防詐，去年協助成功攔阻詐騙案達891件、攔阻金額達新台幣6億1000多萬元，預防詐騙工作成果斐然。

北市刑大今天發布新聞稿指出，為強化轄內各金融機構等財物匯集處所安全，6日邀請中央銀行、台北市財政局、各金融機構及金銀珠寶商業同業工會等30多個單位共同參與金融機構安全維護督導協調會報第75次會議，並由台北市警察局長楊源明主持。

會中，警方以案例分析方式，宣導各業者支持並配合強化自我防衛措施，並感謝中國信託、台北富邦銀行、國泰世華銀行等北市金融機構致力防詐，去年協助成功攔阻詐騙案達891件、攔阻金額達新台幣6億1000多萬元，預防詐騙工作成果斐然。

農曆年節將至，市刑大表示，民眾使用現金量遽增，金融機構、珠寶銀樓等財物匯集處所現金交易頻繁，易遭歹徒伺機行搶、偷（扒）竊，為維護民眾存（提）款安全，市警局提供護鈔服務，市民若要提領大筆現金，都可依需求直接或透過金融機構向警局申請護鈔。

楊源明指出，民眾提領鉅款騎乘交通工具應慎選停放地點，降低財物遭搶、竊風險；前往各百貨公司、傳統市場、夜市逛街購物、廟宇上香祈福或風景區遊玩時，要多注意自身財物的安全，注意錢財不要露白。

北市 詐騙 警察

延伸閱讀

北市立委補選／肯定吳怡農乾淨與正面選舉 陳其邁：虛心接受選舉結果

北市立委補選／王鴻薇拿下6萬多票勝選 想跟吳怡農說：本於初心 再加油！

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

方仰寧傳調警政委員 警署：高階警官人事仍在調整

相關新聞

埔里虎頭山飛行傘墜地 20年資深玩家重傷搶救中

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失...

不慎踩空墜樓…高雄大樓傳工安意外 工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

高雄鳳山區一棟興建中的大樓，今天下午傳出工安意外！55歲張姓工人在9樓施工時，疑不慎從鷹架踩空，整個人直接從9樓墜落到地...

中永和最速傳說！47秒就拖吊 網友打臉：新店亞旺30秒更猛

有民眾在臉書社團「我是永和人」發文稱「中永和最速傳說，秒數需要加5至10秒，代表拖吊1分鐘內拖走」，並附上一段拖吊影片和...

影／還沒換電池車就鎖住…台中婦騎家人Gogoro誤鎖座墊 警來解救

台中市六旬謝姓婦人5日騎家人的電動機車Gogoro出門，未料更換電池時，還沒放入電池，就不慎將機車座墊鎖上，謝婦想求助家...

埔里虎頭山玩飛行傘失控墜地 經搶救男子仍陷深度昏迷

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失...

律師事務所隔壁經營簽賭站 南警查獲投注金額逾千萬

台南市永康警方破獲1處簽賭站，男子去年9月起刻意選在律師事務所旁企圖掩人耳目，經警方循線查獲，累積簽注金額逾千萬元，警詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。