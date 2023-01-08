快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

影／三重雙斧怪客當街追趕路人 目擊民眾嚇壞報警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區龍門路，前天下午竟然有人雙手各持1把斧頭，在麥當勞門外當街追趕路人，引起許多民眾側目、驚嚇報案。警方趕抵逮捕39歲藍姓工人，躲在一旁的楊姓男子連忙出面指認：就是他！原來藍男想尋仇，但根本認錯人。

事發地點在三重區龍門路、仁愛街口。前天下午1時許，許多民眾目擊有人手持雙斧追趕1個年輕人經過麥當勞騎樓，嚇得連忙報警。三重警分局長泰派出所距離此處僅約200公尺，員警獲報迅速趕抵。

1名32歲楊姓男子看見警察到場，連忙衝出來求助，引導警方在附近逮到尚未逃離的藍姓工人，查扣2把斧頭，帶回派出所調查。

藍嫌供稱自己是粗工，騎機車常帶著工具箱，當時路過瞥見楊男，覺得很像是之前跟他發生停車糾紛的對象，便掏出2把斧頭打算上前理論，結果楊男拔腿就跑，於是他立刻去追，最後因為追不上而放棄。

楊男則說根本不認識藍嫌，只是突然看見有人拿著斧頭不懷好意靠近，本能反應快跑逃命，過程中還跌倒造成雙膝擦挫傷。後來他認為僅皮肉傷，不必就醫，不願提告。藍嫌坦承持斧追人，警詢後將他依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。

警方逮捕藍姓工人，帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕藍姓工人，帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝

藍姓工人前天下午雙手各持1把斧頭，在麥當勞門口當街追趕路人，許多民眾目擊被嚇壞。記者林昭彰／翻攝
藍姓工人前天下午雙手各持1把斧頭，在麥當勞門口當街追趕路人，許多民眾目擊被嚇壞。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子被陌生人手持雙斧追趕，嚇得快跑逃命。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子被陌生人手持雙斧追趕，嚇得快跑逃命。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕藍姓工人，查扣2把斧頭。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕藍姓工人，查扣2把斧頭。記者林昭彰／翻攝

麥當勞 警察 恐嚇 新北

延伸閱讀

買一送一！1月「速食優惠整理」：麥當勞鷄翅、蘋果派買1送1、肯德基加1元送炸雞

美國麥當勞裁員、拓點 拚轉型

他拿早餐店漢堡和麥當勞麥香魚比大小 結果引起網友激辯

又撐不住啦！日本麥當勞宣布調漲售價 10個月內第三次漲價

相關新聞

埔里虎頭山飛行傘墜地 20年資深玩家重傷搶救中

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失...

不慎踩空墜樓…高雄大樓傳工安意外 工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

高雄鳳山區一棟興建中的大樓，今天下午傳出工安意外！55歲張姓工人在9樓施工時，疑不慎從鷹架踩空，整個人直接從9樓墜落到地...

中永和最速傳說！47秒就拖吊 網友打臉：新店亞旺30秒更猛

有民眾在臉書社團「我是永和人」發文稱「中永和最速傳說，秒數需要加5至10秒，代表拖吊1分鐘內拖走」，並附上一段拖吊影片和...

影／還沒換電池車就鎖住…台中婦騎家人Gogoro誤鎖座墊 警來解救

台中市六旬謝姓婦人5日騎家人的電動機車Gogoro出門，未料更換電池時，還沒放入電池，就不慎將機車座墊鎖上，謝婦想求助家...

影／三重雙斧怪客當街追趕路人 目擊民眾嚇壞報警

新北市三重區龍門路，前天下午竟然有人雙手各持1把斧頭，在麥當勞門外當街追趕路人，引起許多民眾側目、驚嚇報案。警方趕抵逮捕...

鐵皮屋內賭骰子 「十八啦」震天響 警循聲逮4名賭客

基隆市陳姓男子等人在一間鐵皮屋內賭骰子，擲骰子及喊叫聲引人側目。警方接獲報案前往查緝，查扣賭具及賭資3900元，將4人帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。