影／三重雙斧怪客當街追趕路人 目擊民眾嚇壞報警

新北市三重區龍門路，前天下午竟然有人雙手各持1把斧頭，在麥當勞門外當街追趕路人，引起許多民眾側目、驚嚇報案。警方趕抵逮捕39歲藍姓工人，躲在一旁的楊姓男子連忙出面指認：就是他！原來藍男想尋仇，但根本認錯人。

事發地點在三重區龍門路、仁愛街口。前天下午1時許，許多民眾目擊有人手持雙斧追趕1個年輕人經過麥當勞騎樓，嚇得連忙報警。三重警分局長泰派出所距離此處僅約200公尺，員警獲報迅速趕抵。

1名32歲楊姓男子看見警察到場，連忙衝出來求助，引導警方在附近逮到尚未逃離的藍姓工人，查扣2把斧頭，帶回派出所調查。

藍嫌供稱自己是粗工，騎機車常帶著工具箱，當時路過瞥見楊男，覺得很像是之前跟他發生停車糾紛的對象，便掏出2把斧頭打算上前理論，結果楊男拔腿就跑，於是他立刻去追，最後因為追不上而放棄。

楊男則說根本不認識藍嫌，只是突然看見有人拿著斧頭不懷好意靠近，本能反應快跑逃命，過程中還跌倒造成雙膝擦挫傷。後來他認為僅皮肉傷，不必就醫，不願提告。藍嫌坦承持斧追人，警詢後將他依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。

警方逮捕藍姓工人，帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝