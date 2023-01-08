石岡有狗被毒死？飼主痛罵「不得好死」 台中動保處調查中

台中市石岡區有人在臉書貼文控訴自己養的狗被毒死，還罵「毒狗之禽獸，你絕對不得好死」，台中市動保處表示，已和檢舉民眾連絡，初步看不出明確事證，將再深入追查，確定犬隻是否被人故意毒死。

石岡區九房里長張鴻斌表示，前兩天有收到鄰里回報，有人養的狗中毒死亡，因年關將近，區公所曾發放滅鼠藥供民眾大掃除使用，部分農友放在田裡毒田鼠，無法確定民眾養的狗，是否不小心誤食滅鼠藥死亡。

po文民眾說，狗在自家門前，已經不是第一次，強調放毒的都用炸雞脖子，沒多久就來放一次毒，希望可以讓大家傳下去，多注意自家寵物安全，「若抓到，不會讓他好過，已經不是第一次，一次兩隻狗，希望台中政府可以關注此事件」。