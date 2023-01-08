快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園女騎士雙黃線迴轉 陷死角遭捲輪下…所幸命大輕傷

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

63歲陳姓女子今天中午12時許騎機車，在桃園市八德區一處路口停等紅燈，正要往左迴轉時綠燈亮起，她疑陷入後方曳引車駕駛視線死角遭撞倒，車體被捲入輪下，所幸只受擦挫傷，送醫後沒有大礙，肇責警方還要進一步釐清。

八德警方調查，陳女今天中午12時18分騎機車從桃鶯路往鶯歌方向，在八德區桃鶯路與興隆街口機車停等區等紅燈時，試圖從右側路邊往左迴轉，要往桃園方向。

過程中，陳女試圖自同方向內側車道由陳姓男子（60歲）駕駛的曳引車前繞行，再迴轉，但疑似陷入對方視線死角，剛好又遇到綠燈亮起，遭起步的曳引車撞倒。

所幸案發時車速不快，陳男及時煞車，陳女僅手腳多處擦挫傷，送醫治療後已無礙，不過車體被捲入輪下、受損嚴重；警方獲報到場對雙方實施酒測，酒測值均為0，詳細肇事責任將進一步釐清。

警方呼籲，駕駛人行駛於多車道欲迴轉，需注意前後來車，以維護自身及其他用路人安全。

陳姓女子今天中午騎機車行經八德區要往鶯歌，因為想要迴轉陷入曳引車視線死角被撞倒，陳多處擦挫傷送醫，肇事責任警方還要釐清。記者楊湛華／翻攝
陳姓女子今天中午騎機車行經八德區要往鶯歌，因為想要迴轉陷入曳引車視線死角被撞倒，陳多處擦挫傷送醫，肇事責任警方還要釐清。記者楊湛華／翻攝
陳姓女子今天中午騎機車行經八德區要往鶯歌，因為想要迴轉陷入曳引車視線死角被撞倒，陳多處擦挫傷送醫，肇事責任警方還要釐清。記者楊湛華／翻攝
陳姓女子今天中午騎機車行經八德區要往鶯歌，因為想要迴轉陷入曳引車視線死角被撞倒，陳多處擦挫傷送醫，肇事責任警方還要釐清。記者楊湛華／翻攝

桃園 車道

延伸閱讀

影／桃園觀音車汽機車經路口沒減速相撞 女騎士喪命

影／桃園遊覽車「鬼切」逼車被PO網 警開罰最高2.4萬

公車入窄路壓雙黃線被開罰 法官銷單：保持距離有理由

桃園「桃之笑笑說唱」吸睛 首創親子說唱體驗接地氣

相關新聞

埔里虎頭山飛行傘墜地 20年資深玩家重傷搶救中

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失...

不慎踩空墜樓…高雄大樓傳工安意外 工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

高雄鳳山區一棟興建中的大樓，今天下午傳出工安意外！55歲張姓工人在9樓施工時，疑不慎從鷹架踩空，整個人直接從9樓墜落到地...

中永和最速傳說！47秒就拖吊 網友打臉：新店亞旺30秒更猛

有民眾在臉書社團「我是永和人」發文稱「中永和最速傳說，秒數需要加5至10秒，代表拖吊1分鐘內拖走」，並附上一段拖吊影片和...

影／還沒換電池車就鎖住…台中婦騎家人Gogoro誤鎖座墊 警來解救

台中市六旬謝姓婦人5日騎家人的電動機車Gogoro出門，未料更換電池時，還沒放入電池，就不慎將機車座墊鎖上，謝婦想求助家...

影／桃園女騎士雙黃線迴轉 陷死角遭捲輪下命大輕傷

63歲陳姓女子今天中午12時許騎機車，在桃園市八德區一處路口停等紅燈，正要往左迴轉時綠燈亮起，她疑陷入後方曳引車駕駛視線...

疑未設置護欄、安全網…工人墜30公尺高電梯井亡 高市勞工局令停工開罰

高雄市鳳山區一處工地，今天發生張姓工人墜落30公尺高電梯井致死意外。高市勞工局表示，該工地高度2公尺以上作業未設防墜設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。