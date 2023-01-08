影／桃園女騎士雙黃線迴轉 陷死角遭捲輪下…所幸命大輕傷

63歲陳姓女子今天中午12時許騎機車，在桃園市八德區一處路口停等紅燈，正要往左迴轉時綠燈亮起，她疑陷入後方曳引車駕駛視線死角遭撞倒，車體被捲入輪下，所幸只受擦挫傷，送醫後沒有大礙，肇責警方還要進一步釐清。

八德警方調查，陳女今天中午12時18分騎機車從桃鶯路往鶯歌方向，在八德區桃鶯路與興隆街口機車停等區等紅燈時，試圖從右側路邊往左迴轉，要往桃園方向。

過程中，陳女試圖自同方向內側車道由陳姓男子（60歲）駕駛的曳引車前繞行，再迴轉，但疑似陷入對方視線死角，剛好又遇到綠燈亮起，遭起步的曳引車撞倒。

所幸案發時車速不快，陳男及時煞車，陳女僅手腳多處擦挫傷，送醫治療後已無礙，不過車體被捲入輪下、受損嚴重；警方獲報到場對雙方實施酒測，酒測值均為0，詳細肇事責任將進一步釐清。

警方呼籲，駕駛人行駛於多車道欲迴轉，需注意前後來車，以維護自身及其他用路人安全。