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疑未設置護欄、安全網…工人墜30公尺高電梯井亡 高市勞工局令停工開罰

中央社／ 高雄8日電

高雄市鳳山區一處工地，今天發生張姓工人墜落30公尺高電梯井致死意外。高市勞工局表示，該工地高度2公尺以上作業未設防墜設施，已勒令停工，依法可處3萬至30萬元罰鍰。

高雄市警消獲報，今天下午鳳山區一處工地有名54歲張姓工人，在施工中意外墜落，警消到場時張男已明顯死亡。

高雄市政府勞工局新聞稿說明，意外發生於下午3時10分多，在鳳山區集合住宅新建工程，張姓工人從事模板作業時，從9樓電梯井開口墜落至地下2樓，墜落高度約30公尺。

勞工局勞動檢查處趕赴了解，經初步檢查，研判為高度2公尺以上作業未設置護欄、護蓋、安全網等防墜設施，導致勞工墜落死亡。

勞工局表示，因雇主涉違反「職業安全衛生法」，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰；同時派員辦理張姓工人相關慰助事宜。

高雄鳳山區一處興建大樓傳工安意外，張姓工人從9樓鷹架踩空，墜落B2，不幸身亡。聯合報記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一處興建大樓傳工安意外，張姓工人從9樓鷹架踩空，墜落B2，不幸身亡。聯合報記者石秀華／翻攝

勞工局 高雄市 電梯

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