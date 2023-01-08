快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

埔里虎頭山飛行傘墜地 20年資深玩家重傷搶救中

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失控墜地，因傷勢嚴重，已轉送台中榮總救治，出事原因仍待警方進一步調查釐清。

據了解，劉男年約40歲，從事飛行傘運動已20多年，飛行經驗豐富，不僅具備單獨操傘飛行能力，也擔任教練工作，今天案例到埔里虎頭山玩飛行傘，原訂降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮，未料降落前卻出了狀況。

約下午2時許，劉男操傘準備要降落，但降落時疑似遇到亂流，傘具出現單側凹陷的「夾翼」現象，連人帶傘失控從逾3樓高處呈螺旋狀往下掉，墜落在飛行場草皮前入口的柏油路面，傘具則掛在一旁的樹上，民眾發現後趕緊報案。

南投縣消防局表示，今下午2時48分獲報，有飛行傘運動者從高處墜落在知安路，當下隨即調前鄰近中心碑分隊馳援，但到場時，該名患者的頭、胸部受傷已昏迷，緊急往台中榮總埔里分院急救，但傷勢嚴重，家屬決定轉送台中榮總救治。

現場目擊玩家表示，虎頭山今天氣候睛朗，氣流大致穩定，只是空中氣流狀況多變，無法確定當下究竟發生什麼事；警方則表示，究竟是天候氣流、飛行設備或操作應變不當等因素釀禍，詳細出事原因及相關責任仍待進一步調查釐清。

飛行傘玩家劉姓男子降落時疑遭遇亂流，從高處失控墜地，傷勢嚴重已轉送台中榮總救治。圖／讀者提供
飛行傘玩家劉姓男子降落時疑遭遇亂流，從高處失控墜地，傷勢嚴重已轉送台中榮總救治。圖／讀者提供

台中榮總 飛行傘 埔里

延伸閱讀

南投信義布農族傳統織布工藝 登錄縣文化資產

布農族傳統織布工藝展現先民智慧 列南投縣文化資產

腹痛11年卻沒病？她暴瘦30公斤癱瘓送醫才知罹罕病

南投縣春節垃圾清運計畫出爐 大型廢棄物採預約清運

相關新聞

埔里虎頭山飛行傘墜地 20年資深玩家重傷搶救中

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失...

不慎踩空墜樓…高雄大樓傳工安意外 工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

高雄鳳山區一棟興建中的大樓，今天下午傳出工安意外！55歲張姓工人在9樓施工時，疑不慎從鷹架踩空，整個人直接從9樓墜落到地...

中永和最速傳說！47秒就拖吊 網友打臉：新店亞旺30秒更猛

有民眾在臉書社團「我是永和人」發文稱「中永和最速傳說，秒數需要加5至10秒，代表拖吊1分鐘內拖走」，並附上一段拖吊影片和...

影／還沒換電池車就鎖住…台中婦騎家人Gogoro誤鎖座墊 警來解救

台中市六旬謝姓婦人5日騎家人的電動機車Gogoro出門，未料更換電池時，還沒放入電池，就不慎將機車座墊鎖上，謝婦想求助家...

影／三重雙斧怪客當街追趕路人 目擊民眾嚇壞報警

新北市三重區龍門路，前天下午竟然有人雙手各持1把斧頭，在麥當勞門外當街追趕路人，引起許多民眾側目、驚嚇報案。警方趕抵逮捕...

石岡有狗被毒死？飼主痛罵「不得好死」 台中動保處調查中

台中市石岡區有人在臉書貼文控訴自己養的狗被毒死，還罵「毒狗之禽獸，你絕對不得好死」，台中市動保處表示，已和檢舉民眾連絡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。