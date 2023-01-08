埔里虎頭山飛行傘墜地 20年資深玩家重傷搶救中

飛行傘玩家劉姓男子今與友人到南投縣埔里虎頭山玩飛行傘，未料準備要降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮時，疑遭遇亂流，從高處失控墜地，因傷勢嚴重，已轉送台中榮總救治，出事原因仍待警方進一步調查釐清。

據了解，劉男年約40歲，從事飛行傘運動已20多年，飛行經驗豐富，不僅具備單獨操傘飛行能力，也擔任教練工作，今天案例到埔里虎頭山玩飛行傘，原訂降落在鯉魚潭步道附近的飛行場草皮，未料降落前卻出了狀況。

約下午2時許，劉男操傘準備要降落，但降落時疑似遇到亂流，傘具出現單側凹陷的「夾翼」現象，連人帶傘失控從逾3樓高處呈螺旋狀往下掉，墜落在飛行場草皮前入口的柏油路面，傘具則掛在一旁的樹上，民眾發現後趕緊報案。

南投縣消防局表示，今下午2時48分獲報，有飛行傘運動者從高處墜落在知安路，當下隨即調前鄰近中心碑分隊馳援，但到場時，該名患者的頭、胸部受傷已昏迷，緊急往台中榮總埔里分院急救，但傷勢嚴重，家屬決定轉送台中榮總救治。

現場目擊玩家表示，虎頭山今天氣候睛朗，氣流大致穩定，只是空中氣流狀況多變，無法確定當下究竟發生什麼事；警方則表示，究竟是天候氣流、飛行設備或操作應變不當等因素釀禍，詳細出事原因及相關責任仍待進一步調查釐清。