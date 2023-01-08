豐原中央、惟美獅子會捐贈救災警備車 強化台中消防救災

社團法人豐原中央獅子會長陳東昇及豐原惟美獅子會長蕭寶玉賢夫妻，感念救護車對民眾的幫助，號召募捐1輛小型消防水箱車，及1輛救災警備車給台中市消防局豐南消防分隊，今天舉辦捐贈儀式，增強台中市消防局第一線救災量能。

捐車儀式今天在台中市葫蘆墩文化中心廣場舉行，中市消防局長孫福佑代表受贈並頒發感謝狀，孫福佑感謝豐原中央獅子會及豐原惟美獅子會支持地方消防工作，盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會資源投入消防救災能量，保障市民生命財產安全。

消防局表示，陳會長及蕭會長平時積極參與公益，期能挹注更多心力，幫助及守護大台中市民，因此大力號召集結豐原中央獅子會、豐原惟美獅子會全體獅友，共同募資捐贈1輛價值400萬元的小型消防水箱車，及1輛價值171萬7000元的救災警備車給豐南消防分隊。

消防局指出，豐南分隊第一輛救護車，由海原晟股份有限公司總裁兼現任豐原中央獅子會長陳東昇為紀念母親捐贈，前年7月2日整備完成正式上線服勤，當天傍晚5點33分執行緊急救護案件，載送1名到院前無生命徵象患者(OHCA)，經消防局專業救護員急救後，患者到院前已恢復生命徵象；豐南分隊執行救護案件，統計前年7月2日至去年10月，共執行(OHCA)案件95件，成功救回39位民眾恢復生命徵象，康復出院5人。

今天捐車儀式，也舉辦119消防節防火(災)宣導闖關拿獎品，還有各式公益團體義賣活動，義賣所得將全數捐贈給社福及弱勢團體，立委江啟臣、中市議員張瀞分、陳清龍、邱愛珊及豐原區長洪峰明等人到場。