8旬嬤憂孫子失聯多年報警尋人...板橋警助溫馨重逢

新北市板橋警方去年接獲80歲婦人報案，稱「我孫子已經2年多沒聯絡了，看到最近柬埔寨詐騙盛行，擔心是不是被賣去柬埔寨」，請求員警幫忙找人，尋人高手王閔南警員獲悉，依警政系統清查身分、動向，順利調查出，她孫子在桃園某公司上班，因忙碌工作，才沒有聯絡奶奶，讓奶奶擔心。

警方表示，昨天下午4點多，2人在板橋警分局見面重逢，經詢問了解，孫子是因為換了手機號碼，又加上工作忙沒跟奶奶聯繫，讓她擔心；80歲奶奶對警方在過年前夕，尋獲失聯多年的孫子，深表感謝。

據了解，羅男國小時，因媽媽罹患癌症、爸爸忙著照顧媽媽，從小跟著姊姊至奶奶家生活長大，而羅男高中時，媽媽不幸因病離世，爸爸隨後另組家庭生小孩。

羅男3年前、24歲時，跟奶奶說「要出外打拼賺錢」，從此離開奶奶家生活，期間羅男曾更換手機號碼，但奶奶忘記更新，又羅男忙工作，彼此才沒有聯絡。

板橋警方表示，今年「加強重要節日安全維護工作」仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，警方全力加強查尋失蹤人口，讓民眾感受到政府關懷，積極發揮警察機關為民服務工作任務，使民眾安心過好年。