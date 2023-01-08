借場地辦拳擊格鬥賽選手被打成重傷 武館負責人說話了

高雄左營區一家武館，借場地讓業者舉辦格鬥比賽，昨傳出參賽的29歲林姓選手，比賽後，身體不適，當場被抬上擔架送醫，住進加護病房；場地負責人陳姓男子今天下午在臉書官網發聲明，強調首次租借場地，對選手發生嚴重意外，深感難過，若有相關責任不會逃避。

警方調查，位於左營區新庄仔路的武館場地負責人陳姓男子（22歲），以日租1萬元的租金，將場地租給「拳願娛樂」負責人邱姓男子（19歲）舉辦格鬥比賽。

武館臉書官網宣傳，去年12月14日，以及今年1月7日兩天舉辦格鬥賽，臉書官網上宣傳，有30場的拳擊、踢拳及綜合格鬥比賽，官網票價1000元，早鳥票為800元。

昨舉辦的格鬥比賽，29歲的林姓男子參加拳擊格鬥，和25歲白姓男子對打，過程中，林男一度身體不適，裁判還曾趨前和他說話，比賽完後，突然狀況不佳，後由現場救護人員及民間救護車送醫，林男送上擔架時，已逐漸失去意識，經送高雄榮總就醫，因傷重住進加護病房。

陳男今天下午在臉書官網發表聲明，強調1月7日租借場地給「拳願娛樂」，辦理「拳願娛樂格鬥賽事」，武館為場地出租方，非賽事活動主辦方，武館是首次租借給娛樂公司辦賽事，對於該賽事中有選手發生嚴重意外，深感難過。

聲明中指出，當時選手狀況出現異常，立即由主辦方安排於現場待命的醫護人員及救護車即時送往醫院，後續情況受限於醫院方面資訊保密，也只能從警方轉述得知。雖武館是提供場地租借，但如有相關責任也不會逃避，會積極配合警方調查。

武館並表示，為配合警方調查，且避免學員受到打擾，今明兩天課程暫停，造成各位學員的困擾，還請見諒。