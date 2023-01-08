中永和最速傳說！47秒就拖吊 網友打臉：新店亞旺30秒更猛

有民眾在臉書社團「我是永和人」發文稱「中永和最速傳說，秒數需要加5至10秒，代表拖吊1分鐘內拖走」，並附上一段拖吊影片和47.3秒的截圖，從影片可見，拖吊人員十分俐落，讓原Po驚呼連連。

貼文意外引起網友討論，有民眾留言，「倒車技術出神入化」」、「插得好準」、「驚現動地47秒」、「警察身手真好」，也有人說「架輔助輪的時間沒有算到啊」，原Po回應「有，車一停我就按碼表再錄影」。

不過47.3秒的速度讓網友「不滿意」，有些人笑說，「我看過新店亞旺只要30秒，超級猛」、「新店的比較快，平均30秒左右」、「亞旺才叫專業」。

違停畫面意外引起討論，中和警方回應，員警昨天早上近10點在中和區安樂路看到該輛車違停黃線、車上無人，依道交條例第56條1項4款舉發拖吊；也呼籲黃線為禁止停車標線，禁停時間為每天早上7點至晚上8點，請民眾遵守交通規則，共同維護道路交通秩序。