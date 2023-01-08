三重警被控抓錯人又提告 民眾家屬怒：開庭要八千撤告

去年9月新北市三重警分局永福所2警，抓通緝犯卻搞烏龍，雙方扭打受傷，事後被害黃男對兩警提告傷害、妨害自由，2警也反告黃傷害跟妨害公務。雙方說法殊異，去年10月在三重調解會調解卻破裂。6日下午，黃男兒子臉書貼文「兩警索賠8千元撤告」這讓他惱怒「不知所云」。

三重警回應，因員警有提告權利，無法干涉員警個人提告意願，據側面了解，員警提告是為請黃民親自出面。

去年9月20日晚上，新北市三重警分局永福派出所翁、江2名員警，於後竹圍街175巷32弄查緝通緝犯，卻將被害黃男誤以為通緝犯進行攔查，因黃男拒絕盤查並拒露身分，引發雙方推擠扭打，最後黃男被是上銬帶回派出所才證實是烏龍一場。

事後黃男不甘遭員警施暴，怒向2警提告傷害、妨害自由，三重警分局除依法受理函送法辦外，2警也遭記過1次（改調警備隊），連帶派出所所長申誡2次，不過受害黃男及其家屬並不買帳，對此懲處十分不滿怒嗆「就只有這樣？」還反問「請問各位的家人如果無辜被打這麼嚴重，可以接受這樣的懲處結果嗎」？

去年10月初，2名員警對黃男提告傷害、妨害公務，風波向上延燒，同月6日下午，黃男在立法委員邱顯智陪同下，前往厚德派出所領取到案通知書，面對輿論壓力，新北市警察局長黃宗仁、三重警分局長陳永昌到場，再次向黃男致歉，以表誠意。

但黃男並不領情，由邱顯智代為受訪強調，黃男受傷後已是「驚弓之鳥」，在經過這樣一個傷害之後，沒想到又被員警提告傷害跟妨害公務，他心理壓力當然會非常大。員警對他提告之後，又得到三重分局偵查隊作筆錄，這對當事人來說是不可承受之重，他會要求警政署、新北市政府警察局，做利益迴避的訴求。

之後雙方兩次透過調解會進行調解，員警委任律師代提「10萬元當賠償金和解，並撤銷對黃的告訴」但黃男認為受辱拒絕接受，強調一定要「汰除惡警」，雙方協調破裂，持續司法訟訴。

不過，本月6日員警向黃男提告求償8千的簡易庭開庭，兒子透過其個人臉書貼文181個字，怒控2警「沒有道歉的誠意，還要我們賠錢」文內說，稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回（調解）而8000元是兩位施暴警的意思。可能想要討個吉利所以填了這個數字？怒斥「不知所云！」對台灣的某些制度跟人類感到失望，還說，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱。

三重警回應，因員警有提告權利，無法干涉員警個人提告意願，據側面了解，員警提告是為請黃民親自出面，想跟他談談。

曾任地檢署黑金專組檢察官，又擔任過刑事、民事法庭法官的律師呂俊杰指出，此案是員警向黃民提民事訴訟求償，求償金額是10萬元以下，適用小額訴訟程序，警方稱提告是為了請黃民出面「很瞎」。

呂俊杰解釋，按民事庭程序，「如果對方不來也可以」，呂俊杰認為，訴訟一定是由員警個人提告，可能是機關與員警個人立場不同，「機關會希望大事化小、小事化無，員警不認為他是錯的，與機關立場不同」。

遭新北市三重警分局員警誤認為通緝犯毆傷的黃姓男子（左），去年10月由時力立委邱顯智（中）、王婉諭（右）陪同開記者會。圖／聯合報系資料照片