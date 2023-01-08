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北市警防搶演練超吸睛 女警扮美劇女主角Wednesday

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

農曆年節將近，台北市警局中正一分局為確保年節治安辦理防搶演練，這次特別由介壽路派出所女警高凱瑄扮演美劇《星期三》女主角Wednesday登場，用詭異的「活屍舞」提升趣味性，透過逼真且創意的演練，吸引民眾目光。

警方表示，農曆春節將至，中正第一分局為提升宣導效果，這次以假投資詐騙結合金融機構防搶為演練主題，由中正一分局介壽路派出所女警高凱瑄，扮演近日席捲全球的爆紅美劇《星期三》女主角Wednesday登場。

一開始Wednesday因受網友慫恿投資，落入詐騙集團圈套，於是帶著她的吉祥物「小手手」進入合作金庫館前分行，並舞著詭異的「活屍舞」要求銀行幫忙領款，接著說出「把錢交出來！否則我把你們剁成碎片餵寵物」，逼真情景，讓一旁民眾驚呼連連，以為真的發生搶案了。

但女角行為極為怪異，銀行行員深怕她被騙，先是好言相勸，豈知惱羞成怒，持刀威脅行員盡快給錢，此時行員機警按下警鈴，Wednesday見狀況不妙，立即逃離現場，中正一分局員警接獲通報立即啟動線上警力進行攔截圍捕，並成功將Wednesday緝獲到案。

中正一分局長陳明志表示，詐騙集團透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

農曆年節將近，中正一分局與轄內銀行結合，辦理防搶演練。記者邱奕能／翻攝
農曆年節將近，中正一分局與轄內銀行結合，辦理防搶演練。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 警察 搶劫

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