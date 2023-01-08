高雄格鬥比賽打到住加護病房 簽切結書無責？律師釋疑

高雄一家武館舉辦格鬥比賽，傳參賽的29歲林姓男子被打傷住進加護病房，警方今已約談陳姓場地負責人、邱姓業者到案，邱也交出選手賽前簽屬的切結書給警方。不過，律師認為，即便簽立切結書，若超出比賽規則，動手一方仍不見得免責，若契約違反善良風俗，還可能無效，傷者得請求損害賠償。

警方調查，陳姓男子（22歲），以日租1萬元的租金，將場地租給「拳願娛樂」負責人邱姓男子（19歲）舉辦格鬥比賽。

根據武館的臉書宣傳資料，去年12月14日，以及今年1月7日兩天舉辦格鬥賽，臉書官網上宣傳，有30場的拳擊、踢拳及綜合格鬥比賽，官網票價1000元，早鳥票為800元。

昨天舉辦比賽時，29歲的林姓男子參加拳擊格鬥，和一名男子對打，過程中，林男一度身體不適，裁判還曾趨前和他說話，比賽完後，突然狀況不佳，後由現場救護人員及民間救護車送醫，林男送上擔架時，已逐漸失去意識，經送高雄榮總就醫，住進加護病房，現仍在急救中。

警方獲報後，先約談陳姓場地負責人、邱姓業者到案釐清案情，並提供選手切結書，傷勢是否因賽事造成，須待進一步釐清，目前普通傷害罪屬於告訴乃論，除非當事人提告，否則不告不理，不過，若林男受重傷害或致死，包含對手、場地負責人等，恐要負刑事責任。

律師洪永志表示，格鬥比賽不是足球、籃球等運動，場上雙方本來就可能預期會受傷，切結書只是讓雙方同意在合於規則下比賽，在範圍內受的傷自負後果，若逾越規則範圍釀傷，刻意違反規則，主觀上有故意傷害的意圖，即便簽立切結書，仍可以據此提告。

另外，法律雖未禁止這類格鬥比賽，免責聲明即便寫上「打死不算數」、「生死自負」等，此類聲明恐有違反法令善良風俗疑慮，即便雙方畫押簽名，依法違反善良風俗的契約仍屬無效，可以請求民事上的損害賠償。

洪永志說，格鬥賽事應該多會安排裁判，若當事人在賽事過程中被打得很慘，已經超出比賽許可範圍，裁判卻未及時制止，反造成被害人遭毆重傷，裁判有違反不作為的義務，需負過失責任。