桃園親子闖關救援小英雄有趣 宣導防火防中毒過好年

桃園市消防局第四大隊今天在平鎮區民俗文化公園後方運動場，舉辦消防節防火宣導，民眾和年輕消防員帶著幼兒參加有趣闖關遊戲互動，體驗躲地震、預防一氧化碳宣導，童言童語熱鬧。

大隊長郭百倫今天下午說，春節團圓，家人相聚時間多，透過宣導強化家庭防火、防一氧化碳中毒安全防護觀念，災害降到最低。

1月19日消防節、正是今年農曆春節假期前，消防第四大隊為提升春節居家安全及強化民眾意外事件應變能力，以「我是救援小英雄、家庭防災大步走」為主題，辦理消防節防火宣導活動，不少民眾親子一起參與有趣的闖關遊戲和體驗，有的消防員帶著幼兒參與，讓小朋友接觸認識父母的消防工作，建立正確的防火、防災觀念。

小朋友在「昏昏欲睡」認識防一氧化碳中毒，就要開窗保持室內通風，在「十萬火急」體驗使用滅火器防火，在「天搖地動」模擬地震發生，幼兒直接躲桌下趴下應變、保護頭頸部安全，民眾親子在「起死回生』關卡學習CPR緊急救護操作、學習AED操作技巧，提高救護傷患存活率，親子穿著消防衣體驗射水滅火，讓幼兒覺得有趣、好玩，場面輕鬆。