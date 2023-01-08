桃園親子闖關救援小英雄有趣 宣導防火防中毒過好年
桃園市消防局第四大隊今天在平鎮區民俗文化公園後方運動場，舉辦消防節防火宣導，民眾和年輕消防員帶著幼兒參加有趣闖關遊戲互動，體驗躲地震、預防一氧化碳宣導，童言童語熱鬧。
大隊長郭百倫今天下午說，春節團圓，家人相聚時間多，透過宣導強化家庭防火、防一氧化碳中毒安全防護觀念，災害降到最低。
1月19日消防節、正是今年農曆春節假期前，消防第四大隊為提升春節居家安全及強化民眾意外事件應變能力，以「我是救援小英雄、家庭防災大步走」為主題，辦理消防節防火宣導活動，不少民眾親子一起參與有趣的闖關遊戲和體驗，有的消防員帶著幼兒參與，讓小朋友接觸認識父母的消防工作，建立正確的防火、防災觀念。
小朋友在「昏昏欲睡」認識防一氧化碳中毒，就要開窗保持室內通風，在「十萬火急」體驗使用滅火器防火，在「天搖地動」模擬地震發生，幼兒直接躲桌下趴下應變、保護頭頸部安全，民眾親子在「起死回生』關卡學習CPR緊急救護操作、學習AED操作技巧，提高救護傷患存活率，親子穿著消防衣體驗射水滅火，讓幼兒覺得有趣、好玩，場面輕鬆。
山峰消防分隊長黃嘉男表示，這次以「家庭防災」為主軸，現場提供各式有趣的闖關遊戲和互動體驗，讓親子一邊闖關一邊學習，達到寓教於樂效果，也趁春節前，宣導民眾天冷居家，熱水器位置保持通風，防範一氧化碳中毒意外，讓親子建立自主防災及居家安全管理觀念，降低災害，保障居家安全過好年。
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