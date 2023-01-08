油鍋起火引燃排油煙管 新北婦人機警拿鍋蓋覆蓋

新北市三重區光明路昨天發生住宅火警，原因是油鍋起火，幸好火勢由住戶自行撲滅，但造成1名婦人吸入濃煙，送醫治療。消防局提醒民眾，年關將近，使用爐火烹飪如果發生油鍋起火，切記不可澆水、貿然使用乾粉滅火器。

昨天上午10時許，林姓婦人在廚房油炸食物，疑因油溫過高導致油鍋起火，且沿著排油煙機排煙管向上延燒。幸好婦人夠機警，正確使用鍋蓋覆蓋油鍋並大聲呼救，家人迅速使用滅火器將排油煙管火勢撲滅。

消防隊獲報趕抵時，火勢已熄滅，但婦人吸入濃煙造成身體不適，由救護車送醫，幸好沒有大礙。

新北市消防局第三大隊長黃弟勝指出，經消防署統計，住宅火警的起火原因，第1名就是爐火烹調，並以乾燒、油鍋起火為2大主因，尤其年關將近，煮食的機會較多，應謹記「人離火熄」的原則，家中也應習慣擺放滅火器。

但如果遇到油鍋起火，切勿驚慌拿水、或用乾粉滅火器噴灑油鍋，這樣將會擴大火勢。應先用鍋蓋覆蓋油鍋、再關閉爐火及抽油煙機，靜置2分鐘以上降溫，才能正確保障安全。