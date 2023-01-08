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影／桃園遊覽車「鬼切」逼車被PO網 警開罰最高2.4萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市某旅行社遊覽車昨晚在桃園區萬壽路二段，從一輛機車右側內切逼近超車，畫面被PO上網怵目驚心；警方今指出，駕駛違規變換車道，影響用路安全，將開罰6000至2萬4000元罰鍰。

有網友昨天在臉書「桃園爆報（二）」PO出影片，稱昨天下午5時43分時騎機車沿萬壽路二段往桃園方向行駛，由於路段限速50公里，自己騎47公里，卻被後方某旅行社的遊覽車駕駛狂按喇叭。

原PO指出，遊覽車由右方逼車、差點擦撞，自己因為閃避與減速才倖免，痛批「不把人命當一回事的人，可以當遊覽車司機」？

桃園警分局今指出，轄區武陵派出所審視影片後，認為遊覽車驟然變換車道，影響其他用路人安全，已違反交通管理處罰條例43條1項規定，將逕行告發，依法可處6000元至24000元罰鍰。

警方呼籲，汽機車駕駛人行進間應遵守號誌、標誌、標線之規定行駛，以維護交通安全。

一輛遊覽車昨晚在桃園市桃園區萬壽路二段逼行機車，更由外側超車，畫面怵目驚心，警方今表示將開罰6000至2萬4000元。圖／翻攝自臉書「桃園爆報（二）」
一輛遊覽車昨晚在桃園市桃園區萬壽路二段逼行機車，更由外側超車，畫面怵目驚心，警方今表示將開罰6000至2萬4000元。圖／翻攝自臉書「桃園爆報（二）」

桃園 遊覽車 旅行社 車道

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