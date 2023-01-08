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影／還沒換電池車就鎖住…台中婦騎家人Gogoro誤鎖座墊 警來解救
台中市六旬謝姓婦人5日騎家人的電動機車Gogoro出門，未料更換電池時，還沒放入電池，就不慎將機車座墊鎖上，謝婦想求助家人卻沒有回應，警方發現後，在網路搜尋解決方式，順利解圍。
第三警分局立德所員警黃繼興、劉佳竺，5日下午巡邏經過東區六順路時，發現謝姓婦人（67歲）在Gogoro電池交換站前，駐足許久、四處張望，看到警員後，還不斷招手。
警員前往關心才知，謝婦騎乘家人的電動機車出門，隨後要到電池站更換電池，但還沒換好，機車座墊就鎖上，機車沒有電池，加上謝婦不熟悉操作，不知如何開啟，想求助家人，打電話卻無人接聽。
兩警得知後，雖無騎乘該廠牌電動機車的經驗，但隨即上網搜索，利用網路教導的方式，長按智慧鑰匙版、按住車廂鍵感應鑰匙卡，以及直接按車廂鍵的方式，嘗試3次後，順利幫謝婦打開座墊，謝婦也不斷向警員致謝，「幸好遇到警察先生小姐，不然真的是阿彌陀佛」。
第三警分局表示，農曆春節將近，交通順暢為112年加強重要節日安全維護工作目標之一，提醒用路人除平時定期回廠車輛保養，駕駛汽機車外出時，務必事先檢查車輛狀況，以及與行車安全至關重要的五油、四燈及三水，降低車輛故障機率，避免影響遊興。
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