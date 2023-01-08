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新北汐止民宅藏賭場 負責人屋內架2組監視器...防客出老千
新北市汐止警方日前獲報，轄內吉林街某民宅私設賭場聚賭，經連日蒐證，昨天晚上動員優勢警力持搜索票登門逮人，一舉查獲在場11人，包括1名負責人、8名賭客、3名無涉賭人士，查扣麻將牌4副、風圈骰子2個、抽頭金4200元、賭資2萬100元等證物，警詢後依法究辦。
警方調查，該處賭場在網路上以「誠徵優質牌咖，提供無限WIFI、無限暢飲、泡麵、研磨咖啡」等特色，吸引民眾，並以一般民宅掩人耳目；賭場負責人在屋外架設1組監視器，監控進出，在屋內架設2組監視器，防止賭客出老千。
警方昨天晚上10點多，動員11名警力持票搜索，查獲現場負責人林男（38歲）、賭客8人（5男3女），以及現場無涉賭2人（1男1女），查扣賭具以及抽頭金、賭資，警詢後將負責人林男依賭博罪嫌送辦，另8名賭客依社維法裁罰。
警方指出，春節假期將至，賭博行為害人害己，絕不容許非法賭場存在，將加強查緝賭博行為；也呼籲民眾，若發現任何不法情事，請通報警方進一步查緝。
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