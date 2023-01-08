影／全國唯一全消防樂團桃園登台 飆唱4曲防災宣導嗨翻

桃園市消防局今天舉辦大型宣導活動，中場邀請全國唯一消防員樂團、大有分隊「汃灰狼」開唱，儘管主唱感冒、鍵盤手確診缺席，精彩表現仍炒熱全場氛圍，另外搜救犬表演、闖關遊戲、地震體驗等，也讓大小朋友收穫滿滿。

大有分隊「汃灰狼」2020年10月成立，今首獲機會公開表演，上午11時到家樂福桃園春日路店出席宣導活動，由主唱劉家帆、團長暨吉他手徐鵬翔、吉他手韓嘉峰、Bass手王羽萱、鼓手蔡志偉獻上4首流行歌曲，表演氣氛火熱、掌聲不斷。

劉家帆受訪表示，汃灰狼非常重視第一次表演，事前準備多達8首歌，但自己兩天前才重感冒、掛點滴，今天聲音仍未恢復，4首已是極限，再加上鍵盤手林祺翰結婚、臨時找槍手又確診，首次登台可說困難重重，但看到觀眾鼓掌歡呼，「一切都值得了」，也盼透過音樂表演提升消防宣導效果，讓大家知道，消防員不只會打火，更會打歌。

消防局第一大隊今天在家樂福的宣導活動，還有邀請桃園高中儀隊、搜救犬隊表演，並精心設計7大關卡，讓爸爸媽媽帶著小朋友闖關，再用扭蛋機抽獎，將豐富多樣的宣導品帶回家。

第三大隊今也在蘆竹特力家居前廣場辦理119節宣導活動，主打餐車市集、高科技消防機器人，並精心準備量小禮物讓大小朋友一起闖關。