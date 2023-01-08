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影／春節前賭場藏身宮廟倉庫 南警今天凌晨逮人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

農曆新年即將到來，39歲蘇姓男子在台南市仁德區涉嫌經營賭場並以某宮廟倉庫做為掩護，警方今天凌晨突襲，發現宮廟旁倉庫內多人正在把玩天九牌及麻將，當場查扣賭資21萬8千元及天九牌、麻將等賭具。警詢後將賭場蘇姓負責人依賭博罪嫌法辦，賭客20人依社會秩序維護法移送裁罰。

台南市警歸仁分局執行清源專案、加強重要節日安全維護工作，積極追查轄內易賭博及常遭檢舉處所，用實際查緝行動警告有心人士切勿觸法，並藉此宣示春節期間「法律無假期」。

員警積極查訪可能發生犯罪場所，並建立友善通報網，發現有職業賭場藏匿仁德區中生街某 宮廟，警方見時機成熟，由偵查隊隊長周志遠率員警，今天凌晨零點30分突襲執行，發現宮廟旁倉庫內多人正在把玩天九牌及麻將賭博。

據了解，蘇表示賭場去年6月開始經營，所賺的錢都捐給宮廟當香油錢，警方認為他的說法避重就輕，警詢後依賭博罪嫌法辦。

分局長邱顯良指出，為有效防制犯罪，警方將運用轄區治理理念，布建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，另也提出呼籲，若民眾有發現不法情事，歡迎撥打110報案專線，或就近至警察機關提供犯罪情資，打擊犯罪你我一起來。

台南市仁德區職業賭場藏身某宮廟倉庫，歸仁警分局員警一舉破獲 。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區職業賭場藏身某宮廟倉庫，歸仁警分局員警一舉破獲 。記者黃宣翰／翻攝

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