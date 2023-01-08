快訊

北市立委補選天氣放晴 近中午投票率約25%

熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄烤鴨店老闆跑路...年菜烤鴨飛了 員工衰喊芭比Ｑ了

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高雄左營區一家複合式烤鴨釣蝦場，傳老闆「跑路」，員工在網路社群拍下影片，出示老闆傳的訊息，「我帶著700萬債務和自責跑了，如果死了就算報應」，員工沒拿到薪資，廠商被積欠貨款。記者實際到訪，發現店內深鎖無人出入，店外則有一堆垃圾。

年關將近，位於左營區文慈路的楊記烤鴨休閒美食釣蝦場，傳出老闆跑路意外，店內員工領不到薪水，自拍一段「老闆跑路」影片，PO上「社會事新聞影音」社群，影片背景搭配「芭比Ｑ」的音樂，自嘲領不到薪水的辛酸史。

烤鴨店女員工在影片中表示，「我們老闆已經跑路了，東西都搬走了」，隨後出示老闆傳給她的訊息，內容顯示「我帶著700萬債務和自責跑了，如果死了就算報應」。女員工表示，店裡面都是空的，真的不在了，電話都打不通，都是空號。

記者實地到烤鴨店，發現店內大門深鎖，用椅子擋在店內門口，店外一堆垃圾，還有「年菜預訂」的旗幟，及開幕時朋友送的花籃。

轄區左營警分局警方指未接獲員工報案，研判屬勞資糾紛；勞工局則表示，目前未接獲相關申訴檢舉。呼籲勞工朋友於職場若有權益受損情事，可逕向勞工局反映。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

位於左營區文慈路的楊記烤鴨休閒美食釣蝦場，傳出老闆跑路意外，店內沒營業，門口一堆垃圾。記者石秀華／攝影
位於左營區文慈路的楊記烤鴨休閒美食釣蝦場，傳出老闆跑路意外，店內沒營業，門口一堆垃圾。記者石秀華／攝影
位於左營區文慈路的楊記烤鴨休閒美食釣蝦場，傳出老闆跑路意外，店內大門深鎖、未營業。記者石秀華／攝影
位於左營區文慈路的楊記烤鴨休閒美食釣蝦場，傳出老闆跑路意外，店內大門深鎖、未營業。記者石秀華／攝影
高雄左營區烤鴨店女員工在影片中表示，我們老闆已經跑路了，東西都搬走了，領不到薪水。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄左營區烤鴨店女員工在影片中表示，我們老闆已經跑路了，東西都搬走了，領不到薪水。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
烤鴨店女員工指老闆跑路，出示老闆傳給她的訊息，內容顯示「我帶著700萬債務和自責跑了」。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
烤鴨店女員工指老闆跑路，出示老闆傳給她的訊息，內容顯示「我帶著700萬債務和自責跑了」。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」

烤鴨 薪水 勞工局

延伸閱讀

高雄人開始懷念了...李四川陪蔣萬安視察路平上百網留言

馬英九全台贈春聯首站扺高雄 透露新年新希望「颱風少、出口多」

每坪達276.9萬！高雄加油站開價3.2億求售 房仲曝出手關鍵點

鮭魚餡餅、「肉」年菜上桌！食材商攻外帶 用料更講究

相關新聞

高雄烤鴨店老闆跑路...年菜烤鴨飛了 員工衰喊芭比Ｑ了

高雄左營區一家複合式烤鴨釣蝦場，傳老闆「跑路」，員工在網路社群拍下影片，出示老闆傳的訊息，「我帶著700萬債務和自責跑了...

基隆海邊戴戒指女裸屍 警比對是否日前失蹤女子

基隆市外木山海岸的消波塊間，今早有人發現死亡多日女性裸屍。消防和海巡人員救起後，由警方報請檢察官相驗，調查死者身分及死因...

國道一號南崁交流道火燒車 男駕駛驚險脫逃

國道一號南下49.5公里處今天中午12時許傳火燒車，一輛白色轎車開到一半車頭突然冒煙，駕駛趕緊停靠路肩，車頭隨即起火燃燒...

桃園路邊驚見「一排整齊飯碗」？有人好奇前去查看未見

一名網友近日騎車某山路，發現路邊水泥護欄上擺了整齊的飯碗還有水杯，他拍下詭異畫面問網友「是什麼意思」引起熱議。桃園網友也...

影／春節前賭場藏身宮廟倉庫 南警今天凌晨逮人

農曆新年即將到來，39歲蘇姓男子在台南市仁德區涉嫌經營賭場並以某宮廟倉庫做為掩護，警方今天凌晨突襲，發現宮廟旁倉庫內多人...

新莊86歲老翁流浪15公里到鶯歌 挨餓受凍1天1夜被尋獲

新北市1名86歲老翁前天下午獨自在鶯歌街頭淋雨，被警方帶回派出所，清查赫然發現他竟然前1天上午便從新莊地區走失，徒步15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。