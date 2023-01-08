高雄烤鴨店老闆跑路...年菜烤鴨飛了 員工衰喊芭比Ｑ了

高雄左營區一家複合式烤鴨釣蝦場，傳老闆「跑路」，員工在網路社群拍下影片，出示老闆傳的訊息，「我帶著700萬債務和自責跑了，如果死了就算報應」，員工沒拿到薪資，廠商被積欠貨款。記者實際到訪，發現店內深鎖無人出入，店外則有一堆垃圾。

年關將近，位於左營區文慈路的楊記烤鴨休閒美食釣蝦場，傳出老闆跑路意外，店內員工領不到薪水，自拍一段「老闆跑路」影片，PO上「社會事新聞影音」社群，影片背景搭配「芭比Ｑ」的音樂，自嘲領不到薪水的辛酸史。

烤鴨店女員工在影片中表示，「我們老闆已經跑路了，東西都搬走了」，隨後出示老闆傳給她的訊息，內容顯示「我帶著700萬債務和自責跑了，如果死了就算報應」。女員工表示，店裡面都是空的，真的不在了，電話都打不通，都是空號。

記者實地到烤鴨店，發現店內大門深鎖，用椅子擋在店內門口，店外一堆垃圾，還有「年菜預訂」的旗幟，及開幕時朋友送的花籃。

轄區左營警分局警方指未接獲員工報案，研判屬勞資糾紛；勞工局則表示，目前未接獲相關申訴檢舉。呼籲勞工朋友於職場若有權益受損情事，可逕向勞工局反映。