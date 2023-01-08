結合弱勢團體 竹市警辦寒冬送暖捐贈二手物品義賣
新竹市警察局第一分局響應警政署推動「社區警政再出發工作」專案，今天結合「慢飛兒庇護工場」舉辦二手物品義賣活動及防詐騙宣導活動，由分局長曾有慶帶員警將家中二手物品捐贈義賣，現場也向民眾宣導強化市民防竊盜、防詐騙、防搶奪預防犯罪觀念。
警方指出，這次專案以「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」四大項主軸，因此結合警一分局轄內「慢飛兒庇護工場」辦理二手物品義賣活動及防詐騙宣導活動。
另外，有鑑於近期陸續發生詐欺集團非法囚禁、凌虐不知情求職民眾，強迫做為人頭帳戶的人口販運案件，不但受害者多屬經濟上弱勢族群，且往年詐騙集團多半於春節前二周最為猖獗，為守護民眾及確保人民財產安全，警方也規畫為期30日的加強重要節日安全維護工作期程。
警方指出，整個一月警方將主動協調金融機構實施防搶演練，並建立緊密互助聯防機制，透過警民合作，強化防搶作為，也將加強防搶、防竊及防詐宣導，運用實體活動機會及各式網路社群平台向民眾大力宣傳犯罪預防新知，提高民眾警覺，避免被害。
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