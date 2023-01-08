結合弱勢團體 竹市警辦寒冬送暖捐贈二手物品義賣

新竹市警察局第一分局響應警政署推動「社區警政再出發工作」專案，今天結合「慢飛兒庇護工場」舉辦二手物品義賣活動及防詐騙宣導活動，由分局長曾有慶帶員警將家中二手物品捐贈義賣，現場也向民眾宣導強化市民防竊盜、防詐騙、防搶奪預防犯罪觀念。

警方指出，這次專案以「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」四大項主軸，因此結合警一分局轄內「慢飛兒庇護工場」辦理二手物品義賣活動及防詐騙宣導活動。

另外，有鑑於近期陸續發生詐欺集團非法囚禁、凌虐不知情求職民眾，強迫做為人頭帳戶的人口販運案件，不但受害者多屬經濟上弱勢族群，且往年詐騙集團多半於春節前二周最為猖獗，為守護民眾及確保人民財產安全，警方也規畫為期30日的加強重要節日安全維護工作期程。