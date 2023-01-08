新莊86歲老翁流浪15公里到鶯歌 挨餓受凍1天1夜被尋獲

新北市1名86歲老翁前天下午獨自在鶯歌街頭淋雨，被警方帶回派出所，清查赫然發現他竟然前1天上午便從新莊地區走失，徒步15公里流浪到鶯歌，挨餓受凍1天1夜，幸好有配戴防走失手鍊，員警循線幫忙找到回家的路。

三峽警分局警員石睿傑、周哲玄，6日下午巡邏路過鶯歌區文化路，看見1名老翁拄著拐杖獨自站在路口徘徊張望淋雨，趨前關心發現老翁無法表達身分，於是開車載回二橋派出所照顧。

老翁疑似失智，沒法詳細說明住家地址，身上也沒帶證件，幸好員警發現他的右手腕配戴「愛心手鍊」，經查得知老翁姓陳，已經高齡86歲，而且5日上午10時許從新莊住家外出失聯，家屬當天已經報警協尋。

老翁說他從頭到尾一直在走路，疑似一路從新莊流浪15公里到鶯歌，不但天冷下雨沒撐傘，且已經1天1夜沒進食。警方趕緊提供飲水和食物，並連絡家屬帶回家。

無獨有偶，三峽警分局北大派出所警員李興群，5日晚間8時許也發現1名迷路的郭姓男子，帶返所清查發現他是當天上午在北市北投地區走失，家屬於下午5時許在北市報警協尋，但是郭男說不清如何從北投迷路35公里到三峽，警方最後通知家屬帶他回家。