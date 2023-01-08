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桃園女煮湯睡著屋內竄濃煙 巡警狂喊疏散住戶驚險逃劫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名女子昨晚煮湯時睡著，湯鍋乾燒後濃煙自民宅竄出，正好被巡邏經過的景福派出所員警發現，趕緊敲門、以擴音器叫醒住戶，助他們及時逃生，所幸3人均安。

桃園警分局景福派出所警員謝秉翰及謝雨峻昨晚10時10分許巡邏，經過桃園區和平路時，發現某戶民宅1、2樓冒出濃煙，立即上前敲門查看狀況，但屋內卻沒人回應，員警除了持續敲門外，同時利用警車擴音器呼叫屋內人員，終於喚醒睡著住戶。

警方調查，屋內人員起床才發現室內濃煙密布，原來是1樓的哀姓女租客（65歲）身體不適想煮湯喝，不料吃了藥後卻睡著，湯鍋乾燒才會冒出大量濃煙，若持續乾燒產生大量一氧化碳，後果不堪設想

哀女見狀，連忙關掉火源並開啟鐵門，員警立即入內查看，將一樓含哀女在內兩名租客及2樓房東帶出屋外，經確認3人身體狀況幸無恙，隨後便協助他們開啟門窗散發屋內濃煙，驚險化解危機。

桃園和平路一處民宅昨晚竄出濃煙，警方趕緊以擴音器叫醒住戶，驚險逃生，事後才知是租客炊事不慎，幸無傷亡。記者楊湛華／翻攝
桃園和平路一處民宅昨晚竄出濃煙，警方趕緊以擴音器叫醒住戶，驚險逃生，事後才知是租客炊事不慎，幸無傷亡。記者楊湛華／翻攝
桃園和平路一處民宅昨晚竄出濃煙，警方趕緊以擴音器叫醒住戶，驚險逃生，事後才知是租客炊事不慎，幸無傷亡。記者楊湛華／翻攝
桃園和平路一處民宅昨晚竄出濃煙，警方趕緊以擴音器叫醒住戶，驚險逃生，事後才知是租客炊事不慎，幸無傷亡。記者楊湛華／翻攝

桃園 房東

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