桃園路邊驚見「一排整齊飯碗」？有人好奇前去查看未見
一名網友近日騎車某山路，發現路邊水泥護欄上擺了整齊的飯碗還有水杯，他拍下詭異畫面問網友「是什麼意思」引起熱議。桃園網友也PO出台66快速道橋下某處出現這類擺設，之後不見，令不少網友毛骨悚然，不過有人好奇實地走訪，現場沒有留下任何靈異痕跡。
一名網友6日在臉書「靈異公社」發文，貼出一張經過山路某路段遇見的畫面，照片可見有人在水泥護欄上整齊擺上飯碗，還有水杯，附近就是一個看似荒涼、草木濃密的山區，讓人不禁毛骨悚然。網友紛紛留言猜測熱議，也有網友警告「不知道就快離開」等語，最後釣出內行人解答，是過路錢的意思，「因有神明、橋神和沿路的好兄弟，這就是所謂的『過路錢』。
桃園也有人在網路社群貼出留言，指台66快速道橋下一處平面道路的水泥護欄，前陣子也有出現杯碗擺設，但昨天不見了，引起網友熱議「詭異」。有人根據描述實地「查證」後表示，台66橋下該處偏僻，突然擺設杯碗排列，夜間的確使用毛骨悚然，充滿靈異，不過，白天風大，不見杯碗痕跡，沒有毛骨悚然的感覺。
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