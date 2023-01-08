桃園路邊驚見「一排整齊飯碗」？有人好奇前去查看未見

一名網友近日騎車某山路，發現路邊水泥護欄上擺了整齊的飯碗還有水杯，他拍下詭異畫面問網友「是什麼意思」引起熱議。桃園網友也PO出台66快速道橋下某處出現這類擺設，之後不見，令不少網友毛骨悚然，不過有人好奇實地走訪，現場沒有留下任何靈異痕跡。

一名網友6日在臉書「靈異公社」發文，貼出一張經過山路某路段遇見的畫面，照片可見有人在水泥護欄上整齊擺上飯碗，還有水杯，附近就是一個看似荒涼、草木濃密的山區，讓人不禁毛骨悚然。網友紛紛留言猜測熱議，也有網友警告「不知道就快離開」等語，最後釣出內行人解答，是過路錢的意思，「因有神明、橋神和沿路的好兄弟，這就是所謂的『過路錢』。