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影／台中「林予晞」阻詐688萬 明星臉行員獲蔡蒼柏表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

年關將近，台中市警局在去年12月已阻詐1.15億元，其中合庫五權分行黃姓女行員，阻詐688萬元，屬近期阻詐金額高案件，局長蔡蒼柏5日前往表揚，合庫表示，黃女有張神似演員林予晞的明星臉，深獲客戶、公司信任，獲獎與有榮焉。

第四警分局在去年12月間，有兩件阻詐金額高的案件，一件是合庫商銀五權分行的黃姓女行員，連續兩日發現謝姓女客戶，要解除定存達688萬元，要匯入不明的帳戶，隨即通知警方阻詐，才發現謝女中了歹徒假檢警的伎倆。

第二件是永豐銀行南台中分行陸姓女行員，發現李姓男子要臨櫃匯款340萬元，但對於匯款用途說明不清，才知李男遇到歹徒假冒的代書，騙他若不匯款到指定帳戶，名下不動產將被查封。

市警局長蔡蒼柏也在5日時，前往2家銀行表揚成功通報阻詐的女行員，其中合庫的黃姓女行員長相亮麗，被同事、客戶形容神似演員「林予晞」。

合庫說，黃女已在銀行服務多年，對於詐騙集團深惡痛絕，能跟警察聯手保住民眾血汗錢，與有榮焉。

台中市警局表示，去年攔阻詐騙計938件，阻詐總金額5.4億餘元，要防範金融詐騙切記5不，不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，遇有疑問，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，撥打165或是110查證真偽，以免落入詐騙集團的圈套。

台中市警局與銀行聯手阻詐，去年12月阻詐金額達1.15億元。圖／第四警分局提供
台中市警局與銀行聯手阻詐，去年12月阻詐金額達1.15億元。圖／第四警分局提供
合庫五權分行、永豐銀行南台中分行在去年底，分別阻詐688萬元、340萬元，市警局長蔡蒼柏前往表揚。圖／第四警分局提供
合庫五權分行、永豐銀行南台中分行在去年底，分別阻詐688萬元、340萬元，市警局長蔡蒼柏前往表揚。圖／第四警分局提供
合庫五權分行、永豐銀行南台中分行在去年底，分別阻詐688萬元、340萬元，市警局長蔡蒼柏前往表揚。圖／第四警分局提供
合庫五權分行、永豐銀行南台中分行在去年底，分別阻詐688萬元、340萬元，市警局長蔡蒼柏前往表揚。圖／第四警分局提供
合庫五權分行黃姓女行員（左）有張神似林予晞的明星臉，去年底阻詐688萬元，市警局長蔡蒼柏前往表揚。圖／第四警分局提供
合庫五權分行黃姓女行員（左）有張神似林予晞的明星臉，去年底阻詐688萬元，市警局長蔡蒼柏前往表揚。圖／第四警分局提供

詐騙集團 客戶 台中市

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