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一中商圈髒亂民眾怨 環局祭加裝監視器、增設2收集點

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市一中商圈在疫情期間重創，多家排隊名店吹熄燈號，最近市集回溫，但周圍環境遭詬病。環保局去年共接獲13件陳情指一中街到處有人亂丟垃圾，環局在熱點裝移動式監視器取締；另站牌被惡意塗鴉，怵目驚心，警方表示查獲一名女子涉案。

一中街店家指出，往日商圈人潮滿滿，經過兩年半疫情，一中街的市況明顯變差，幾家網紅店、老店、排隊名家都關門。這一個多月來，消費情況明顯回溫，但環境髒亂的情況也越來越嚴重，台中一中靠近商圈的圍牆，光線不足，常有人隨手丟垃圾，讓行人嫌惡繞道。另延伸到益明商圈，一些巷弄的衛生也不佳，亟待改進。

中市環保局稽查大隊指出，去年共接獲13件一中街環境衛生髒亂的陳情與檢舉案，稽查人員已於商圈陳情熱點裝設4組可移動式監視器，可24小時蒐證取締違規行為，查獲可依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，期發揮嚇阻效果。

北區清潔隊表示，改善一中商圈環境，即日起在人潮多的周五、六、日下午點半至晚上9點半，在一中街與育才街口、一中街(三民路三段134巷對面)設置2處收集點，提供垃圾桶、資源回收桶及廚餘桶，專人管理。接到民眾反映環境髒亂，將立即派員清理。

民進黨議員陳俞融3天前接到民眾反映，中友百貨前的幾處公車站牌，被塗鴉不雅字眼，讓人看了一中商圈好感打折扣。交通局表示，已派員盡速清潔，另警方查獲一名女子屢次塗鴉，破壞公車站牌，台中公車聯營管理委員會提告。

警方通知葉女到案說明並檢具相關事證，依違反社會秩序維護法及移請環境保護局依違反廢棄物清理法裁處。

另研議調整公車站牌路線圖材質，不利塗鴉。台中市公車站牌含候車亭共6899處，有1萬多站牌，已完成1253座智慧型站牌，北區中友百貨站點雙向都設2座智慧站牌，提供行經該站各路線到站資訊，近期將再評估是否增設智慧型站牌。

台中市議員陳俞融接獲民眾反映，一中商圈的公車站牌遭塗上不雅字眼，警方已查獲一名女子所為，台中公車聯營管理委員會提告。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融接獲民眾反映，一中商圈的公車站牌遭塗上不雅字眼，警方已查獲一名女子所為，台中公車聯營管理委員會提告。圖／陳俞融提供
台中市府環保局加強改善一中商圈衛生環境，多加垃圾集中點，並在熱點增設監視器取締。圖／台中環保局提供
台中市府環保局加強改善一中商圈衛生環境，多加垃圾集中點，並在熱點增設監視器取締。圖／台中環保局提供

公車 監視器 疫情

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