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拳擊格鬥比賽完他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄左營區一家武館舉辦格鬥比賽，傳參賽者被打成重傷；警方調查，參賽的29歲林姓選手，昨參加拳擊格鬥賽，比賽完後，還曾和裁判說話，隨後身體不適，被救護員抬上擔架後即失去意識，送醫後住進加護病房；警方約談陳姓場地負責人及邱姓業者到案，釐清案情。

警方調查，位於左營區新庄仔路的武館武館場地負責人陳姓男子（22歲），以日租1萬元的租金，將場地租給「拳願娛樂」負責人邱姓男子（19歲）舉辦格鬥比賽。

武館的臉書官網宣傳，去年12月14日，以及今年1月7日兩天舉辦格鬥賽，臉書官網上宣傳，有30場的拳擊、踢拳及綜合格鬥比賽，官網票價1000元，早鳥票為800元。

昨舉辦的格鬥比賽，29歲的林姓男子參加拳擊格鬥，和一名男子對打，比賽當天，過程中，林男一度身體不適，裁判還曾趨前和他說話，比賽完後，突然狀況不佳，後由現場救護人員及民間救護車送醫，林男送上擔架時，已逐漸失去意識，經送高雄榮總就醫，住進加護病房。

警方已約談陳、邱2名業者釐清事發經過，並將調查賽事單位競技比賽是否違法。

高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。記者石秀華／翻攝
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。記者石秀華／翻攝
高雄左營區武館舉辦格鬥賽，傳出參賽者被打成重傷，住進加護病房。記者石秀華／翻攝
高雄左營區武館舉辦格鬥賽，傳出參賽者被打成重傷，住進加護病房。記者石秀華／翻攝

格鬥賽 裁判 救護車

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