高雄酒客急上廁所催女店員遭毆傷 撂人助陣再打釀3傷
高雄黃姓男子今天清晨在前鎮區酒吧消費，因酒喝太多尿急，不滿店內張姓女員工廁所蹲太久起口角，怒擋下班的張女搭車離去，劉姓和柯姓男子看不慣趨前勸阻，打傷黃男；黃不甘示弱，撂來2男助陣，雙方互毆，造成黃、柯、劉3人掛彩送醫。
警方調查，35歲的黃姓男子在前鎮區一間酒吧飲酒，清晨4點多，黃男因喝太多想上廁所，不滿25歲的張姓女服務生在廁所裡蹲太久，在廁所外又喊又叫，和上完廁所的張女發生口角。
酒吧近5時打烊後，黃男見張女欲搭車下班離開，阻擋其去路，酒客劉姓（32歲）及柯姓（30歲）2男看不慣，趨前教訓黃男，黃遭毆傷，不甘示弱，電召何姓（22歲）和鍾姓友人（32歲）到場助陣。
雙方在酒吧外互毆，混亂中，有人持棍狠K劉、柯2人，前鎮警分局警方獲報，出動快打部隊趕抵，救護人員將受傷的黃、劉、柯等3人送醫治療。
警方在案發現場逮捕何、鍾2男，黃男就醫後無大礙出院，劉、柯因頭、臉及身體多處受傷，仍住院治療；警詢後，全案依妨害秩序及傷害等罪嫌送辦。
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