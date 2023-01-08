影／迎兔年採買春節年貨人潮擠 中警傳5招訣竅防扒竊

桃園「黑人家族」代表人性物郭信一（綽號黑人）當街遭狙殺斃命，震驚全台灣黑道，凶手殺人動機究竟為何？江湖眾說紛紜，據檢警掌握線索指出，黑人家族重要幹部黃明誠與竹聯幫仁堂「弘仁會」有筆1億元債務瓜葛，弘仁會曾將黃明誠擄走囚禁，經郭信一出面「交保」，先付了5千萬元，才讓黃明誠獲釋，知情人士指出，郭信一當時誇口以「人身擔保」會清償剩餘的5千萬元，沒想到「票眼」遲未兌現，這句話是否要了他的命？有待專案小組釐清。

2023-01-08 10:40