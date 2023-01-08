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影／迎兔年採買春節年貨人潮擠 中警傳5招訣竅防扒竊
農曆新年將至，不少民眾已開始採買年貨，台中知名天津路年貨大街，也在昨天開始展開14天的封街，台中市刑大提醒，年節期間，人潮眾多，商場、廟宇容易成為竊賊鎖定的地點，提醒市民做好防竊，以保「兔年不吐錢」。
台中市刑大表示，天津路商圈從7日開始至20日，舉辦年貨大街活動，現場封街，期間將有人潮湧入，而且今年伴隨10天連假、疫情穩定後防疫措施鬆綁，更預期民眾前往「年貨大街」及「傳統市場」著手辦理年貨用品人潮大增。
市刑大說，人潮聚集擁擠地點，最容易成為扒手、竊嫌尋找下手目標的地點，民眾隨身財產安全的自我保護，是市民順利逛街、購物的首要工作。
市刑大呼籲，民眾重要年節期間，外出逛街、旅遊時除保護自身財產安全外，仍應儘量避開人潮擁擠時段減少群聚，以遵守疫情期間防疫規範。
市刑大說，近期已結合轄區派出所警員、志工，前往天津路年貨大街等商場，宣導5種防竊技巧。
五大防竊技巧說明如下：
一、貴重物品勿留車內。
二、皮夾、手機等放外套內側。
三、背包斜背胸前視線可及處。
四、背包拉起拉鏈錢財物品不露白。
五、機車停放隨手拔鑰匙。
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