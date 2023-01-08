影／新莊便當店火警 樓上公寓三代同堂5人受困

新北市新莊區化成路某公寓1樓便當店，今天凌晨發生火警，3樓也不斷冒出濃煙且有1對母子在窗台求救，消防隊獲報趕抵，幸好火勢不大，迅速撲滅並破壞1樓鐵門進屋，救出一家三代共5人皆無外傷，其中4人預防性送醫檢查。

據了解，現場為1幢4層樓公寓，三代同堂共6口人居住，1樓是便當店，祖父母住在2樓，兒子、媳婦和2名孫子住3樓。今天凌晨2時17分，1樓店面與3樓冒出濃煙，祖父率先逃出屋外向路人求救。

消防隊獲報趕抵，立刻破壞1樓鐵門進屋，2時42分撲滅火勢，並確認2樓以上只有煙沒有火，迅速疏散受困屋內5人。消防隊員由屋外架梯，從2樓窗戶救出祖母、自3樓窗戶救出1名孫子，兒子、媳婦和另1名孫子則從公寓樓梯帶下樓。