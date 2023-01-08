快訊

路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

高雄武館辦格鬥賽傳參賽者住進加護病房 警將約談負責人

管中閔戰2024勝算大？藍營大玩配對遊戲 點名「郭管配」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新莊便當店火警 樓上公寓三代同堂5人受困

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區化成路某公寓1樓便當店，今天凌晨發生火警，3樓也不斷冒出濃煙且有1對母子在窗台求救，消防隊獲報趕抵，幸好火勢不大，迅速撲滅並破壞1樓鐵門進屋，救出一家三代共5人皆無外傷，其中4人預防性送醫檢查。

據了解，現場為1幢4層樓公寓，三代同堂共6口人居住，1樓是便當店，祖父母住在2樓，兒子、媳婦和2名孫子住3樓。今天凌晨2時17分，1樓店面與3樓冒出濃煙，祖父率先逃出屋外向路人求救。

消防隊獲報趕抵，立刻破壞1樓鐵門進屋，2時42分撲滅火勢，並確認2樓以上只有煙沒有火，迅速疏散受困屋內5人。消防隊員由屋外架梯，從2樓窗戶救出祖母、自3樓窗戶救出1名孫子，兒子、媳婦和另1名孫子則從公寓樓梯帶下樓。

這1家6口，其中33歲兒子、36歲媳婦、7歲和3歲的孫子有吸到濃煙，4人由救護車預防性送醫檢查。至於起火位置，在1樓便當店後方冰箱附近，燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因將由火災鑑識中心調查釐清。

新北市新莊區化成路某公寓1樓便當店，今天凌晨發生火警，消防隊撲滅火勢，從屋內救出5人。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區化成路某公寓1樓便當店，今天凌晨發生火警，消防隊撲滅火勢，從屋內救出5人。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區化成路某公寓1樓便當店，今天凌晨發生火警，消防隊獲報趕抵搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區化成路某公寓1樓便當店，今天凌晨發生火警，消防隊獲報趕抵搶救。記者林昭彰／翻攝

公寓 兒子 便當

延伸閱讀

疑單輪車充電起火 15歲港女葬身火海 近百居民逃生

台中5死火警屋主殺人罪收押 法院：無精神狀況具體事證

台中5死火警慘劇 66歲屋主涉殺人、放火遭法院裁定收押

台中大里火警…大女兒去年晉升新手媽狂曬愛子 無情惡火奪母子命

相關新聞

高雄武館辦格鬥賽傳參賽者住進加護病房 警將約談負責人

高雄左營區一家武館舉辦格鬥比賽，鬧出人命，據了解該間武館分別去年12月14日，以及今年1月6日兩天舉辦格鬥賽，在臉書上大...

影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

台中市去年底、今年初接連傳出公車在斑馬線碰撞行人的死傷事故，6日晚間9時許，李姓男子駕駛的休旅車，行經南屯區時，撞上走在...

高雄酒客急上廁所催女店員遭毆傷 撂人助陣再打釀3傷

高雄黃姓男子今天清晨在前鎮區酒吧消費，因酒喝太多尿急，不滿店內張姓女員工廁所蹲太久起口角，怒擋下班的張女搭車離去，劉姓和...

男子疑溺斃 困在基隆外木山消波塊間 消防、海巡難救援

基隆市外木山海岸海興游泳池旁的消波塊區域，今早有人發現男子屍體，消防和海巡人員前往救援時，發現現場環境不利救援，正在設法...

影／迎兔年採買春節年貨人潮擠 中警傳5招訣竅防扒竊

農曆新年將至，不少民眾已開始採買年貨，台中知名天津路年貨大街，也在昨天開始展開14天的封街，台中市刑大提醒，年節期間，人...

出來混遲早要還…「黑人」郭信一因消失的毒品或弘仁會宿怨惹來殺機？

桃園「黑人家族」代表人性物郭信一（綽號黑人）當街遭狙殺斃命，震驚全台灣黑道，凶手殺人動機究竟為何？江湖眾說紛紜，據檢警掌握線索指出，黑人家族重要幹部黃明誠與竹聯幫仁堂「弘仁會」有筆1億元債務瓜葛，弘仁會曾將黃明誠擄走囚禁，經郭信一出面「交保」，先付了5千萬元，才讓黃明誠獲釋，知情人士指出，郭信一當時誇口以「人身擔保」會清償剩餘的5千萬元，沒想到「票眼」遲未兌現，這句話是否要了他的命？有待專案小組釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。