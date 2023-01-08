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假投顧老師誘加投資股票LINE群組 男子險遭詐騙59萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

46歲李姓男子昨天中午12點前往台南市中西區某銀行，欲臨櫃匯款59萬元至不明帳戶，於交談間神情有異且支支吾吾、語多保留，機警的行員擔心男子受騙，通報警方前往協助。經警員了解，發現男子係受到網路「投顧老師」詐騙，所幸及時阻止，才不致遭詐騙。

台南市警二分局民權派出所警員賀旌迪、陳盈臻，昨天中午12點多接獲民生路銀行報案，稱46歲李姓男子欲臨櫃匯款59萬元到某不明帳戶，李稱欲匯款給「投顧老師」，並使用對方提供股票軟體操作股票，保證投資獲利且穩賺不賠，經警方查詢該匯款帳戶已於當日上午遭他單位通報異常。

經員警不斷向男子勸說，並舉例近期新聞「假投資、真詐財」詐騙手法，李頓時恍然大悟，驚覺自己遭詐騙打消匯款念頭，頻向警方道謝，感謝警方與行員及時阻止其掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄。

警二分局表示，網路手機APP、Line群組招募投資股票、虛擬貨幣，很多都是詐騙集團，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐騙。

不法份子假投顧老師誘騙加投資股票LINE群組，男子險遭詐騙59萬元，台南市警員勸阻保住血汗錢。記者黃宣翰／翻攝
不法份子假投顧老師誘騙加投資股票LINE群組，男子險遭詐騙59萬元，台南市警員勸阻保住血汗錢。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南

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