假投顧老師誘加投資股票LINE群組 男子險遭詐騙59萬元

46歲李姓男子昨天中午12點前往台南市中西區某銀行，欲臨櫃匯款59萬元至不明帳戶，於交談間神情有異且支支吾吾、語多保留，機警的行員擔心男子受騙，通報警方前往協助。經警員了解，發現男子係受到網路「投顧老師」詐騙，所幸及時阻止，才不致遭詐騙。

台南市警二分局民權派出所警員賀旌迪、陳盈臻，昨天中午12點多接獲民生路銀行報案，稱46歲李姓男子欲臨櫃匯款59萬元到某不明帳戶，李稱欲匯款給「投顧老師」，並使用對方提供股票軟體操作股票，保證投資獲利且穩賺不賠，經警方查詢該匯款帳戶已於當日上午遭他單位通報異常。

經員警不斷向男子勸說，並舉例近期新聞「假投資、真詐財」詐騙手法，李頓時恍然大悟，驚覺自己遭詐騙打消匯款念頭，頻向警方道謝，感謝警方與行員及時阻止其掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄。