影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

台中市去年底、今年初接連傳出公車在斑馬線碰撞行人的死傷事故，6日晚間9時許，李姓男子駕駛的休旅車，行經南屯區時，撞上走在行人穿越道到曹姓女子2人，造成手腳骨折等傷勢，李辯稱「A柱擋到」，警方告發。

據查，李姓男子（60歲）在6日駕駛休旅車，沿南屯區大業路，欲左轉文心路往市政路方向行駛，左轉時，撞上當時前後走在行人穿越道的曹姓女子（67歲）、石姓女子（53歲）等2人，過程被民眾的行車記錄器拍下，上傳網路。

車禍造成曹女右手、右腳骨折，送往中國醫藥大學附設醫院，送醫時意識清醒，沒有生命危險，石女則是右腳多處擦挫傷，送惠中林新醫院治療，經院方治療後，已返家休息。

李男沒有酒精濃度，辯稱，當時左轉時，因為車輛的A柱擋住視線，才會沒有看到，全案將由交通大隊事故組分析肇因，第四警分局交通分隊將依法告發，可罰1200元至3600元。