確診婦睡陽台快冷死獲救…解隔後今警寒冬送暖

台中市大肚區楊姓婦人一家四口日前因婦人及罹腦癌女兒確診，為避免傳染給中風的丈夫與幼子，自己入宿陽台，女兒睡廁所，最後冷到受不了，救助警員賴威廷協助安置入住防疫旅館，待楊婦母女解隔後，警方今結合在地善心企業紹棋實業捐贈物資、紅包，楊婦含淚感謝，讓一家人好過年。

楊婦因為丈夫中風無法工作，又為了女兒頭部要開刀，曾為了找工作遭詐騙銀行存摺，慘淪為人頭帳戶，還被通緝。當時查獲她的台中市警局烏日警分局大肚分駐所警員賴威廷曾留下聯繫方式，說需要幫助時可以找到。沒想到，警員留下的聯繫方式成了救命符。

賴威廷在接獲楊婦訊息後，立即上網查詢並致電1922詢問防疫旅館等資訊，後因楊婦身上現金不到100元，無力支付前往防疫旅館的計程車資，賴匯款8千元讓楊婦暫度難關。

台中市警局大肚分駐所所長劉峪銓說，楊婦與女兒解隔後，他和賴威廷今天與大肚區當地企業紹棋實業謝銘哲前往楊婦家中送暖，捐贈物資、紅包。楊婦家中為小套房，一家四口生活都擠在小套房內，孩子讀書的書桌上放著簡易瓦斯爐變成小型廚房，令人鼻酸。楊婦含淚接受，頻向警方、企業感謝，表示有大家的幫忙，讓他們一家好過年。

劉峪銓說明，年關將近，大肚分駐所除加強重要節日安全維護工作，戮力於三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，今天更展現出「警察心、菩薩行」慈悲、博愛互助精神，也盼能拋磚引玉，讓更多社會大眾加入關懷及幫助弱勢家庭及族群的行列。