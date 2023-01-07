老翁冷風中呢喃「平常散步的國小」 警拚湊線索助返家

蔡姓老翁有失智症狀，近日家人準備晚飯時未注意，他獨自外出走失，員警在路邊發現蔡翁時，他已神情疲累，口中喃喃自語，員警耐心引導，順利掌握蔡翁姓名，最後將蔡翁平安護送返家。

警方表示，台北市松山警分局松山派出所1月3日下午近5時獲報，84歲蔡翁牽著腳踏車獨自行走在道路旁，員警到場時，蔡翁神情疲累無助，喃喃自語無法清楚表達，經員警耐心引導，蔡翁勉強說出自己的名字，並不斷重複表示要到附近某所國小。

員警得到相關線索，終於掌握蔡翁身分，聯繫蔡翁家人，蔡翁兒子因工作緣故一時無法立刻到場協助，員警獲悉後決定直接用警車載送蔡翁返家。

員警及蔡翁返抵家門時，蔡翁妻子急忙上前向員警表示，蔡翁有失智症，平時午後會帶著蔡翁到附近國小運動散步，未料當天蔡妻正在料理晚餐，蔡翁就獨自外出走失，所幸熱心民眾及員警協助，蔡翁才能平安返家。